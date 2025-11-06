Οι Κύπριοι γράφουν ιστορία: Στην 4η θέση της UEFA πάνω από Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία (vid)

Ιστορικές στιγμές ζει η Πάφος, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή σε League Phase του Champions League, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ στην Κύπρο, το βράδυ της Τετάρτης (05/11). Παράλληλα, η ΑΕΚ Λάρνακας, όπου υποδέχεται την Πέμπτη (06/11, 19:45) την Αμπερντίν, μετράει δύο νίκες σε δύο ματς στο Conference League απέναντι στην Αλκμαάρ, αλλά και την Κρίσταλ Πάλας μέσα στο Λονδίνο με 1-0! Τέλος, η Ομόνοια μετράει μία ήττα και μία ισοπαλία στον ίδιο θεσμό.

Οι Κύπριοι καταγράφουν μια εξαιρετική πορεία την τρέχον αγωνιστική περίοδο, μιας και οι τέσσερις ομάδες τους έχουν μαζέψει από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και σήμερα, περισσότερους βαθμούς από τους αντίστοιχους συλλόγους της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, κατατάσσοντας τους τέταρτους στην ειδική φετινή βαθμολογία της UEFA.

Αξίζει να αναφέρουμε και να υπενθυμίσουμε πως η τέταρτη ομάδα από την μεγαλόνησο που αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος, ήταν ο Άρης Λεμεσού, όμως δεν κατάφερε να βρεθεί στην League Phase του Conference League, συναντώντας την ΑΕΚ στα προκριματικά, όπου και αποκλείστηκε.

Πάνω από την Κύπρο στην βαθμολογία για την έξτρα θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν βρίσκεται η Πορτογαλία με διαφορά μόλις 50 πόντων, η Γερμανία, η όποια είναι στο +250 και η Αγγλία, όπου το διήμερο, Τρίτη-Τετάρτη, πρόσθεσε άλλους 1.222 βαθμούς, μετά τις πέντε νίκες και την μία ισοπαλία που μέτρησαν οι σύλλογοι της.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England already with monstrous +1.222 this week (5-1-0) in 🔵 UCL alone!



🇩🇪 Germany overtakes 🇵🇹 Portugal to enter Top 2!



👉 It was due to 🇩🇪 Leverkusen's away win in a direct duel v 🇵🇹 Benfica!



Incredible 🇨🇾 Cyprus jumps to 4th! pic.twitter.com/toWcHW5iNB — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2025

Το... παραμύθι της Πάφου που συνεχίζεται

Με το παιχνίδι απέναντι στην Βιγιαρεάλ, η Πάφος συμπλήρωσε τους 28 αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο της, πέρσι. Η ομάδα του Καρσέδο μετράει 13 νίκες, έξι ισοπαλίες και εννέα ήττες, με το μοναδικό της... αρνητικό αποτέλεσμα να έρχεται απέναντι στην Μπάγερν την δεύτερη αγωνιστική!

Αυτή την χρονιά έχει δώσει 10 αγώνες, έξι από αυτούς στα προκριματικά, όλους για το Champions League, οι πρωταθλητές Κύπρου απέκλεισαν με την σειρά την Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Ντιναμό Κιέβου και τον Ερυθρό Αστέρα, ώστε να βρεθούν στην League Phase. Εκεί, πέραν της ήττας απέναντι στο σύνολο του Κομπανί, κατάφεραν να αποσπάσουν δύο «λευκές» ισοπαλίες, ενώ αγωνίζονταν από πολύ νωρίς με 10 παίκτες, απέναντι στον Ολυμπιακό και την Καϊράτ, πριν το βράδυ της Τετάρτης, όπου έγραψαν ιστορία, όντας η πρώτη ομάδα από την Κύπρο που κερδίζει αγώνα στο Champions League μετά το 2012 και τον ΑΠΟΕΛ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.