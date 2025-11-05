Πάφος - Βιγιαρεάλ 1-0: Η σταχτοπούτα τορπίλισε το «κίτρινο υποβρύχιο» και έγραψε ιστορία

Ιστορικές στιγμές ζει η Πάφος, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή σε League Phase του Champions League, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ στην Κύπρο.

Μπορεί να χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές για να τα καταφέρει, όμως η ομάδα του Καρσέδο πήρε το σπουδαίο «τρίποντο», αναρριχήθηκε στην 19η θέση της ενιαίας βαθμολογίας με 5 βαθμούς κι ευελπιστεί για την πρόκρισή της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη αγωνιστική η Πάφος είχε αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ είχε ακόμα μία «λευκή» ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Η ομάδα από την Κύπρο είχε τα ηνία στο πρώτο μέρος, κατάφερε να κρατήσει μακριά από την εστία της, για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, την Βιγιαρεάλ και με ένα γκολ στο 47ο λεπτό της συνάντησης πήρε την πολυπόθητη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λούκασεν, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από όλους στην «καρδιά» της άμυνας των Ισπανών και με επιβλητική κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σέμα «υπέγραψε» το τελικό σκορ.

Pafos shock Villarreal! 🇨🇾



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/BpaE42g0P8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2025

Το ματς

Οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν με εξαιρετικό τρόπο το παιχνίδι και μετά από ένα δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Βιγιαρεάλ κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, η Πάφος ήλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση και δεν επέτρεψαν στους Ισπανούς να πλησιάσουν με προϋποθέσεις την εστία τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα «κίτρινα υποβρύχια» είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση στο ισπανικό πρωτάθλημα, ως εκ τούτου το γεγονός ότι η Πάφος κατάφερε να μην δεχθεί γκολ, αλλά ούτε και πολλές μεγάλες ευκαιρίες, είναι πολύ σημαντικό κατόρθωμα.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις, η ομάδα της Κύπρου προηγήθηκε με κεφαλιά του Λούκασεν μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 47ο λεπτό της συνάντησης.

Έκτοτε, η Βιγιαρεάλ προσπάθησε να ανακτήσει τα ηνία της αναμέτρησης και να βρει χώρους για να απειλήσει, χάνοντας μάλιστα μία πολύ μεγάλη ευκαιρία σε πλαϊνό τετ α τετ με τον Πέπε στο 69ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα ο Μιχαήλ σταμάτησε την προσπάθεια του Σόλομον.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίζ, Σέμα (Πηλέας 72'), Σούνιτς, Γκόλνταρ, Πέπε (Άντερσον Σίλβα 78'), Όρσιτς (Τζάτζα 78'), Ντραγκόμιρ, Κουίνα (Λάνγκα 87').

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Ζούνιορ, Καρντόνα (Πεντράθα 63'), Βέιγκα, Φόιθ, Μουρίνο, Μολέιρο (Σόλομον 56'), Γκέι, Παρέχο (Κομεσάνια 63'), Πέπε, Μικαουτάντζε (Ολουασέβι 56΄), Πέρεζ (Μορένο 63').