Το γκολ της ιστορικής νίκης της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ σε κυπριακή περιγραφή (vid)

Η Πάφος έγραψε ιστορία! Η κυπριακή ομάδα κέρδισε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Champions League!

Μπορεί να χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές για να τα καταφέρει, όμως η ομάδα του Καρσέδο πήρε το σπουδαίο «τρίποντο», αναρριχήθηκε στην 19η θέση της ενιαίας βαθμολογίας με 5 βαθμούς κι ευελπιστεί για την πρόκρισή της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη αγωνιστική η Πάφος είχε αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ είχε ακόμα μία «λευκή» ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Η ομάδα από την Κύπρο είχε τα ηνία στο πρώτο μέρος, κατάφερε να κρατήσει μακριά από την εστία της, για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, την Βιγιαρεάλ και με ένα γκολ στο 47ο λεπτό της συνάντησης πήρε την πολυπόθητη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λούκασεν, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από όλους στην «καρδιά» της άμυνας των Ισπανών και με επιβλητική κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σέμα «υπέγραψε» το τελικό σκορ.

Δείτε το γκολ της Πάφου σε κυπριακή περιγραφή: