Καιράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0: Οι «μαχητικοί» Κύπριοι πήραν βαθμό με δέκα παίκτες στο Καζακστάν

Η Πάφος ταξίδεψε το Καζακστάν, στο Αλμάτι, για να αντιμετωπίσει την Καιράτ για την 3η αγωνιστική του league phase του Τσάμπιονς Λίγκ. Παρόλο που οι Κύπριοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο, για σχεδόν όλο το παιχνίδι, λόγω της αποβολής του Κορέια, πάλεψαν, απείλησαν, όμως βρήκαν απέναντί τους τον πολύ φορμαρισμένο Αναρμπέκοφ που σε πολλές περιπτώσεις κράτησε τους γηπεδούχους με το τελικό 0-0 να αδικεί την... σταχτοπούτα.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε στραβά για τους Κύπριους, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό ο Κορέια αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, για ένα πολύ άτσαλο και επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Μάτα.

Η Καιράτ έχοντας παίκτη παραπάνω, και όπως ήταν φυσικό από εκεί και μετά είχε την κατοχή και έψαχνε να βρει το γκολ. Η Πάφος προσπαθούσε να απειλήσει με αντεπιθέσεις και κάποια στημένα χωρίς επιτυχία. Μετά το 30 ανέβασε ρυθμό, και επικάλυψε το αριθμητικό της μειονέκτημα, δημιουργώντας ευκαιρίες, με μεγαλύτερη ένα σουτ του Κίνα στο 39’, που πέρασε λίγο πάνω από την εστία.

Στην επανάληψη η Πάφος το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει, συνέχιζε να απειλεί, με τον Κίνα και τον Νταβίντ Λουίζ να απειλούν στο 48' και το 52' , με τον Σορόκιν και τον πολύ καλό Αναρμπέκοφ να μην επιτρέπουν στους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν είχαν την κατοχή χωρίς όμως να την μετουσιώσουν σε φάσεις, ενώ η Πάφος από τα στημένα ήταν άκρως απειλητική, με τον Αναρμπέγκοφ όμως να είναι σε φανταστική βραδιά, και το έδειξε στο 67' όταν και είπε και πάλι όχι στον Λουίζ, που πλάσαρε από την μικρή περιοχή.

Στο 72ο λεπτό ο Ντράγκομιρ θα σουτάρει, η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι, στην πλάτη του Αναρμπέγκοφ, και θα καταλήξει στα δίχτυα, με το γκολ της Πάφου όμως να ακυρώνεται, καθώς ο Ρουμάνος επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ. Από εκεί και μετά η Καιράτ είχε την μπάλα στα πόδια, προσπάθησε και απείλησε την εστία του Μιχαήλ χωρίς επιτυχία, με το ματς να τελειώνει χωρίς γκολ.

Συνθέσεις:

Καιράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ(Τουγιακμπέφ 46’), Μαρτίνοβιτς, Σορόκιν, Μάτα, Γκλέιζερ(Ζάρια 61’), Αράντ, Μρίνσκι, Μοντέιρο, Γκρομίκο(Κασαμπουλάτ 89’), Σατπάγιεφ

Πάφος:Μιχαήλ, Μπρούνο(Λάνγκα 90’), Λούκασεν,Λουίζ, Πηλέας(Γκόλνταρ 66’), Σούντζιτς, Πέπε(Ντιμάτα 79’), Κορέια, Κίνα(Μπασουαμίνα 66’), Όρσιτς(Σέμα 79’), Ντράγκομιρ