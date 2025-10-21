Champions League: «Ασταμάτητες» Παρί και Άρσεναλ, ήττα για Παυλίδη - Έρχεται με... φόρα η Αϊντχόβεν

Με συνολικά 43 γκολ στα παιχνίδια της Τρίτης, η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League άνοιξε την αυλαία της με εντυπωσιακό τρόπο

Στο σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς, η Άρσεναλ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με εμφατικό 4-0 στο «Emirates».

Στο πιο «θεότρελο» ματς της ημέρας, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε πάρτι στην «Bay Arena», σφραγίζοντας μια εκκωφαντική νίκη με 2-7 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μάλιστα, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με δέκα παίκτες για κάθε ομάδα.

Επιβλητική ήταν και η Ίντερ, η οποία πέρασε εύκολα από την έδρα της Σεν Ζιλουά με 0-4. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επίσης πραγματοποίησε ένα… εμφατικό πέρασμα από την Κοπεγχάγη, νικώντας τους Δανούς με 2-4.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας, ξεχώρισε η «εξάρα» της Αϊντχόφεν επί της Νάπολι (6-2), η νίκη της Νιούκαστλ επί της Μπενφίκα (3-0), καθώς και η μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Βιγιαρεάλ με 0-2. Τέλος στα παιχνίδια που προηγήθηκαν η Μπαρτσελόνα νίκησε τον Ολυμπιακό με 6-1, ενώ το ματς Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τρίτης (21/10):

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Κοπεγχάγη - Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Νιουκάστλ - Μπενφίκα 3-0

Ουνιόν Σεν - Ζιλουάζ - Ίντερ 0-4

PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2