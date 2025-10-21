Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Πάνω που έβγαλε αντίδραση, τον εκτέλεσαν οι ρέφερι και... κατέρρευσε

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα των Πειραιωτών, η ομάδα του Χάνσι Φλικ, ήταν πιο ουσιαστική, ο Φερμίν Λόπεθ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το πρώτο 15λεπτο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ισορρόπησε το παιχνίδι, όμως στο 39ο λεπτό, η Μπαρτσελόνα «χτύπησε» ξανά. Ο Φερμίν Λόπεθ με ατομική ενέργεια, ντρίμπλα στον Πιρόλα και άψογο αριστερό σουτ, έκανε το 2-0, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και μείωσε σε 2-1 στο 51' με πέναλτι του Ελ Κααμπί, ωστόσο, οι ελπίδες των «ερυθρολεύκων» έσβησαν γρήγορα από δύο αδικαιολόγητες διαιτητικές αποφάσεις.

Στο 57', ο διαιτητής απέβαλε τον Σαντιάγο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και ακολούθησε το πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα (74') για μαρκάρισμα του Τζολάκη στον Ράσφορντ (3-1), μετά από παρέμβαση του VAR.

Επηρεασμένος από το αριθμητικό μειονέκτημα και την διατητική αδικία, ο Ολυμπιακός κατέρρευσε. Η Μπαρτσελόνα σκόραρε τρεις φορές μέσα σε πέντε λεπτά (74’ Ράσφορντ, 76’ Λόπεθ, 79’ Ράσφορντ), διαμορφώνοντας το τελικό, βαρύ, 6-1.

Η ομάδα του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει μετά και το σημερινό αποτέλεσμα χωρίς νίκη με έναν βαθμό και εκτός 24αδας, ενώ οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουις Ενρίκε και πλέον βρίσκονται εντός 8αδας με έξι βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την PSV Αϊντχόβεν (4/1 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ οι Καταλανοί θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπριζ (5/11 22:00) του Χρήστου Τζόλη.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» και απείλησε την Μπαρτσελόνα πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό στην αναμέτρηση, με τους ερυθρόλευκους να δείχνουν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Ο Ποντένσε επιχείρησε να νικήσει τον Σέζνι με δυνατό σουτ με το δεξί εκτός περιοχής (στα 19 δευτερόλεπτα), με τον Πολωνό να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ πέφτοντας στη δεξιά γωνία του.

Οι γηπεδούχοι παρά το αρχικό «σοκ» που προκάλεσε το δυναμικό ξεκίνημα των Πειραιωτών, απάντησαν, και είχαν την δικιά τους «μεγάλη» ευκαιρία στο 5ο λεπτό με τον Μάρκους Ράσφορντ από την «καρδιά» της μικρής περιοχής, όμως ο Άγγλος έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, πήρε αυτοπεποίθηση, ανέβασε την απόδοση της και άνοιξε το σκορ δύο λεπτά αργότερα με τον Φερμίν Λόπεθ. Ο Ισπανός μέσος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έδωσε στον Γιαμάλ που προσπάθησε να κάνει το σουτ , ο Τζολάκης τον σταμάτησε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Φερμίν Λόπεθ που με το αριστερό πήρε το ριμπάουντ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.





Η απογοήτευση από το γρήγορο γκολ των «μπλαουγκράνα» ήταν εμφανής στα πρόσωπα αλλά και στο παιχνίδι των Πειραιωτών, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν μέτρα στο γήπεδο και την ομάδα του Χάνσι Φλικ να αγγίζει το 2-0 με τον Γιαμάλ στο 9ο λεπτό και τον Μάρκους Ράσφορντ στο 11ο λεπτο.

Παρά το αρχικό «μούδιασμα» του πρώτου 15λέπτου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, άρχισε να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ισορρόπησε το παιχνίδι και απείλησε εκ νέου με τον Ντάνι Γκαρθία στο 20ο λεπτό, με ωραίο δυνατό σουτ από το ημικύκλιο, όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σέζνι.

Στο 31ο λεπτό ο Ολυμπιακός είδε την… τύχη να του γυρίζει την πλάτη σε ένα σημείο που είχε αποκτήσει μομέντουμ και πίεζε ασφυκτικά την Μπαρτσελόνα για την ισοφάριση, καθώς ο Τσικίνιο έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Νασιμέντο να τον αντικαθιστά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, όταν στο 39ο λεπτό οι Καταλανοί έκαναν το 2-0, με τον Φερμίν Λόπεθ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση, αφού πρώτα «άδειασε» με περίτεχνη ντρίμπλα τον Πιρόλα και εν συνεχεία εκτέλεσε τον Τζολάκη με άψογο αριστερό σουτ.

Αυτό που δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, το κατάφερε, με τον Ελ Καμπί στο 51ο λεπτό. Έπειτα από φάση διαρκείας, ο Ποντένσε έκανε μια εξαιρετική σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, ο Ελ Κααμπί έπιασε την καρφωτή κεφαλιά και μείωσε σε 2-1. Όμως το γκολ δεν μέτρησε και ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, καθώς στην αρχή της φάσης είχε κάνει χέρι ο Έρικ Γκαρθία. Ο Μαροκινός φορ ανέλαβε την εκτέλεση ευστόχησε από τα 11 βήματα, με τη βοήθεια του δοκαριού, και εν τέλει έκανε για «δεύτερη φορά» το 2-1.

Στο 57ο λεπτό οι Πειραιώτες, έχοντας μπει για τα καλά στο παιχνίδι, είδαν τον διατητή να τους γυρνάει την… πλάτη. Ο Σαντιάγο Έσε βρήκε πάνω στον βηματισμό το πρόσωπο του Κασάδο χωρίς να τον βλέπει και ο ρέφερι έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μία αδικαιολόγητη απόφαση.

Παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα, λόγω της αποβολής του Αργεντίνου, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε αμυντικά και συνέχισε να ψάχνει με πείσμα το γκολ της ισοφάρισης, όμως και πάλι σε μια φάση που σηκώνει εκ νέου «έντονη συζήτηση», ο Ελβετός διαιτητής, μετά από επέμβαση του VAR έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα , σε μία φάση που Ράσφορντ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα του Τζολάκη.

Ο Έλληνας γκολκίπερ είχε προλάβει να μαζέψει τα χέρια του και ο Άγγλος φάνηκε να επιδιώκει την επαφή, όμως ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Γιαμάλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση (68') και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα (3-1).

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι ερυθρόλευκοι έχασαν τελείως το μυαλό τους, εμφανώς επηρεασμένοι από τις διαιτητικές αποφάσεις και η Μπαρτσελόνα με τρία γκολ μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών (74’ Ράσφοντ, 76’ Λόπεθ, 79’ Ρασφορντ) διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες (59′ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75′ Μπάρτζι), Φερμίν, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο ( 31′ Νασιμέντο), Ποντένσε, Μαρτίνς (46′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί.