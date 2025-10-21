Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (3-0): Οι Νέοι έδειξαν τι πρέπει να αποφύγουν οι μεγάλοι

Πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους», η Μπαρτσελόνα μετρούσε δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, κόντρα στη Νιούκαστλ στην Αγγλία με 2-3 και με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη με 2-1. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν κόντρα στους «μπλαουγκράνα» μία νίκη επί της ουσίας για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, μετά από την άνετη νίκη επί της Πάφου στο Ρέντη με 4-0 και την εκτός έδρας επικράτηση επί της Άρσεναλ με 2-1.

Ωστόσο, το τρίποντο δεν ήρθε, καθώς η ομάδα του Γιώργου Σίμου γνώρισε την ήττα με 3-0. Η Μπαρτσελόνα μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε ψηλά και άνοιξε το σκορ στο 13’ με τον Γκερέρο, εκμεταλλευόμενος λάθος του Καρκατσάλη. Πέντε λεπτά αργότερα (18’), ο Γκορέν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με όμορφο σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 24’ οι Καταλανοί «έκρυψαν» την μπάλα και ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-0, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίωρο.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς και να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος. Στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης είχε μια καλή ευκαιρία με τον Κορτές, αλλά ο τελευταίος δεν είδε την προσπάθειά του να καταλήγει στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας. Στο 84' είχαμε τη σπουδαία επέμβαση του Χριστοδουλόπουλου, καθώς ο Πρατς πάτησε στην περιοχή, βρήκε χώρο και πλάσαρε το δεξί, με τον πορτιέρε του Ολυμπιακού να του λέει «όχι» με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν ως έναν βαθμό το ματς, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία της Μπαρτσελόνα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έμεινε στην 9η θέση της κατάταξης της League Phase του Youth League, με έξι βαθμούς, ενώ οι Καταλανοί συνεχίζουν πρωτοπόροι έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με την Αϊντχόφεν στις 4 Νοεμβρίου (17:00), εντός έδρας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης (68' Βασιλακόπουλος), Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος (25' Κολοκοτρώνης), Χάμζα, Φίλης (46' Πλις->68' Σιώζος), Λιατσικούρας, Κορτές (77' Τζαμάλης)