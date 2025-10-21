Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε»: Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Η ώρα της μεγάλης «μάχης» του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα έφτασε! Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την... υπερομάδα του Χάνσι Φλικ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.



Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για την μεγαλύτερη τους πρόκληση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, απέναντι σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.

Το flash.gr ζήτησε την πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης για την έκβαση του παιχνιδιού και το AI έδωσε τα «φώτα» του με κάθε... λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, ο Ολυμπιακός παίρνει αποτέλεσμα απέναντι στους «Καταλανούς».

Αναλυτικά η απάντηση του ΑΙ:

Μπαρτσελόνα 2-2 Ολυμπιακός

Οι σκόρερ:

Μπαρτσελόνα: Πέδρι, Γιαμάλ

Ολυμπιακός: Ελ Κααμπί, Ποντένσε



Σύμφωνα με το AI η Μπαρτσελόνα θα έχει την κατοχή (γύρω στο 65%), αλλά ο Ολυμπιακός θα «χτυπήσει» στις μεταβάσεις. Μένει να δούμε αν όλα τα παραπάνω θα... επιβεβαιωθούν, καθώς η ισοπαλία θα είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους», απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη.