Πως ένας... Μπερναμπέου κατέληξε να αγωνίζεται για την Μπαρτσελόνα

Γίνεται το επώνυμο σου να είναι ίδιο με το εμβληματικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης και να αγωνίζεσαι... στη Μπαρτσελόνα; Όπως μας δείχνει ο νεαρός και ταλαντούχος Πολ Μπερναμπέου που βρέθηκε στο διάβα του Ολυμπιακού (στα πλαίσια της αναμέτρησης για το Youth League) γίνεται. Το flash.gr σας παρουσιάζει το προφίλ του ποδοσφαιριστή που έχει γίνει viral λόγω του επιθέτου του (και όχι μόνο).

@Barcelona FC

Ο Μπερναμπέου αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά και της Μπαρτσελόνα. Γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου του 2008, αγωνίζεται ως αριστερό μπακ στην ομάδα Νέων των «Καταλανών». Μάλιστα, θεωρείται ένας από τους ποδοσφαιριστές με τα μεγαλύτερα προσόντα για να μετακινηθεί στην ανδρική ομάδα του συλλόγου.



Διαθέτει καλή τεχνική κατάρτιση και παρά το γεγονός πως είναι αμυντικός, έχει τρομερές ικανότητες στο ένας-εναντίον-ενός, συνεισφέροντας και στο επιθετικό παιχνίδι της U-19.



Με λίγα λόγια, έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να κάνει το μεγάλο βήμα για την ομάδα του Φλικ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του (μόλις 17 ετών) δεν αποκλείεται να ακολουθήσει τα βήματα του Γιαμάλ (που βέβαια αγωνίζεται σε διαφορετική θέση) και να αποτελέσει το επόμενο παιδί-θαύμα της ομάδας. Άλλωστε, η Μπαρτσελόνα έχει αποδείξει πως διαθέτει μια από τις κορυφαίες ακαδημίες στον πλανήτη. Για αυτό και το «φυτώριο» της μοιάζει να είναι... ανεξάντλητο λόγω της πολύ καλής δουλείας που γίνεται στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.