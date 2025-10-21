Ολυμπιακός: Η παράδοση του Μεντιλίμπαρ απέναντι στη... γνώριμη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα την Τρίτη (21/10, 19:45) στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στην Καταλονία με το όνειρο ενός θετικού αποτελέσματος εν όψει της συνέχειας.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γνωρίζει καλά την ομάδα του Χάνσι Φλικ, μιας και στο παρελθόν την έχει αντιμετωπίσει 27 φορές, περισσότερες από κάθε άλλο αντίπαλο, δίχως όμως να έχει και την καλύτερη παράδοση. Αναλυτικότερα, ο Βάσκος τεχνικός στον πάγκο έξι διαφορετικών ομάδων των: Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Λεβάντε, Έιμπαρ, Αλαβές και Σεβίλλη, έχει καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη απέναντι στους «μπλαουγκράνα», ενώ τρία ματς έχουν λήξει ισόπαλα, παράλληλα ο συντελεστής τερμάτων είναι 15-85 κατά των συλλόγων του.

Η πιο... βαριά από αυτές τις ήττες ήρθε στις 17/09/2011, όταν είχε χάσει με 8-0 στο «Καμπ Νόου». Εκείνη την εποχή, η Μπαρτσελόνα μεσουρανούσε και είχε κατακτήσει τρία σερί πρωταθλήματα και δύο Champions League, έχοντας ίσως την καλύτερη της ομάδα, όλων των εποχών. Με προπονητή των Πεπ Γκουαρδιόλα και αστέρες όπως οι Μέσι, Τσάβι, Ινιέστα, Ντάνι Άλβες, Πουγιόλ, οι «μπαλουγκράνα» αποτελούσαν «φόβο και τρόμο» για οποιονδήποτε αντίπαλο και ήταν ικανοί να τον... φιλοδωρήσουν με αρκετά γκολ.



Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα, αποτελούνταν από τους: Βαλντές, Αμπιντάλ, Πουγιόλ, Ντάνι Άλβες, Μασεράνο, Μπουσκέτς, Φάμπρεγκας, Τιάγκο, Τσάβι, Μέσι και Βίγια. Στην εμφατική της επικράτηση με 8-0 κόντρα στην Οσασούνα του Μεντιλίμπαρ, ο Μέσι είχε πετύχει χατ τρικ, ο Βίγια είχε σκοράρει δύο φορές, οι Φάμπρεγκας και Τσάβι μία, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν και ένα αυτογκόλ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως έχει ηττηθεί με 6-0 στις 8/11/2008 στην άκρη του πάγκο της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, με 5-1 στις 27/1/2013 όντας προπονητής της Οσασούνα, έχασε με 0-5 στις 21/9/2015 για τη Λεβάντε με την Έιμπαρ έχει ηττηθεί με 6-1 στις 19/9/2017 αλλά και με 5-0 στις 22/2/2020. Τέλος, η πιο πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στον πάγκο της Σεβίλλης έληξε με 1-0 υπέρ των Καταλανών με αυτογκόλ του Σέρχιο Ράμος στο 76'.

Η μοναδική νίκη του Μεντιλίμπαρ επί της Μπαρτσελόνα

Η μοναδική νίκη του πρώην τεχνικού της Σεβίλλης ήρθε στις 11 Φεβρουαρίου του 2012, όταν και επικράτησε εντός έδρας της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα με 3-2 για την 23η αγωνιστική της La Liga.

O Ντέγιαν Λέκιτς σκόραρε δύο φορές μέχρι το 22ο λεπτό για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στο σύνολο του Μεντιλίμπαρ, πριν ο Αλέξις Σάντσες μειώσει σε 2-1 στο 51'. Ο Ραούλ Γκαρσία, πέντε λεπτά αργότερα έγραψε το 3-1, ανεβάζοντας ξανά την διαφορά στα δύο γκολ, ενώ ο Κρίστιαν Τέγιο στο 73΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Η Μπαρτσελόνα είχε ξεκινήσει με τον Βίκτορ Βάλντες κάτω από τα γκολποστ, ενώ η τετράδα στην άμυνα της αποτελούνταν από τους Ερίκ Αμπιντάλ, Ζέραρ Πικέ, Κάρλες Πουγιόλ και Ντάνι Άλβες. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Χάβιερ Μασεράνο, Τιάγκο Αλκαντάρα και Σέρχι Ρομπέρτο, ενώ Πέδρο, Λιονέλ Μέσι και Αλέξις Σάντσες ξεκίνησαν στην επίθεση.