Champions League: Η ώρα και το κανάλι της σπουδαίας αναμέτρησης Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Η ώρα της μεγάλης «μάχης» του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα έφτασε! Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την... υπερομάδα του Χάνσι Φλικ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.



Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για την μεγαλύτερη τους πρόκληση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, απέναντι σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των υπόλοιπων αναμετρήσεων: