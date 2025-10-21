Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: Ζόρικο πρωινό για Κηφισό, κέντρο, Κηφισίας - Καθυστερήσεις 45' στην Αττική Οδό

Σπορ Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Champions League Αθλητικές Μεταδόσεις

Champions League: Η ώρα και το κανάλι της σπουδαίας αναμέτρησης Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το Champions League. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Η ώρα της μεγάλης «μάχης» του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα έφτασε! Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την... υπερομάδα του Χάνσι Φλικ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.

Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για την μεγαλύτερη τους πρόκληση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, απέναντι σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των υπόλοιπων αναμετρήσεων:

  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος: 19:45Cosmote Sport 3 HD
  • Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν: 22:00Cosmote Sport 3 HD
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: 22:00 Cosmote Sport 4 HD
  • Αίντχόφεν - Νάπολι: 22:00 Cosmote Sport 7 HD
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι: 22:00 Cosmote Sport 6 HD
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα 22:00: Cosmote Sport 5 HD
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 22:00Cosmote Sport 8 HD
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ 22:00Cosmote Sport 9 HD

