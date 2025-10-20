Η εντεκάδα του Ολυμπιακού στη προηγούμενη επίσκεψη του στη Βαρκελώνη για το Champions League

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια του στη League Phase του Champions League και αντιμετωπίζει στο Μονζουίκ την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Οι «μπλαουγκράνα», λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση έκαναν ειδική μνεία στον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει 25 φορές με έξι διαφορετικούς συλλόγους.

Οι δύο σύλλογοι έχουν αρκετά μικρότερο «παρελθόν», αφού η αυριανή (21/10, 19:45) αναμέτρηση θα είναι μόλις η 3η στην ιστορία τους. Οι προηγούμενες δύο αναμετρήσεις ήταν τη σεζόν 2017/18, για τους ομίλους του Champions League, με την ισπανική ομάδα να μετρά μια νίκη στην έδρα της (3-1), ενώ στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο (0-0).

Η 11δα των Πειραιωτών και ο... γνώριμος της Μπαρτσελόνα

Η μοναδική φορά που ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για το Champions League, ήταν στις 18 Οκτωβρίου το 2017. Προπονητής των «ερυθρόλευκων» σε εκείνη την αναμέτρηση ήταν ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος είχε παρατάξει τους Πειραιώτες με τον Σίλβιο Προτό κάτω από τα γκολπόστ. Στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ξεκίνησαν οι Ομάρ Ελαμπντελαουί, Αλμπέρτο Μποτία, Δημήτρης Νικολάου και Λεονάρντο Κούτρης.

Οι τρεις του άξονα ήταν ο Ρομαό, μαζί με τον Ζιλέ και τον Ζντιέλαρ, ενώ στην επίθεση Ανδρούτσος και Καρσελά πλαισίωσαν τον μοναδικό προωθημένο, Οτζίτζα Οφόε.

Printscreen/UEFA.com

Η Μπαρτσελόνα από την άλλη, με προπονητή τον «ερυθρόλευκο» Ερνέστο Βαρβέλδε, είχε επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 42' λόγω της αποβολής του Πικέ. Το σκορ είχε ανοίξει νωρίτερα στο 18' με το αυτογκόλ του Νικολάου από το γύρισμα του Ντεουλοφέου στο πέναλτι, με τον Μέσι να διπλασιάζει το προβάδισμα των γηπεδούχων, χάρη σε μια απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 61ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Αργεντίνος αστέρας έδωσε την ασίστ στον Ντίνιε, με τους «ερυθρόλευκους» να διαμορφώνουν το τελικό 3-1 στο 89' με την κεφαλιά του Νικολάου, από την εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή.