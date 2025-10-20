Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα (pic)

Η κρίσιμη στιγμή για τη μεγαλύτερη ως τώρα πρόκληση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League πλησιάζει και οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται σε «ρυθμούς» Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα στο στάδιο Μονζουίκ της Βαρκελώνης και ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45).

Στο πλαίσιο της επερχόμενης αναμέτρησης του Ολυμπιακού εναντίον των «μπλαουγκράνα», οι Πειραιώτες, μέσα από την επίσημη σελίδα που διατηρούν στο Instagram, θυμήθηκαν την τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων πριν οχτώ χρόνια.

Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παραμείνει ισόπαλοι κόντρα στον Μέσι και την παρέα του χωρίς σκορ (0-0). Ιδιαίτερη εντύπωση είχε προκαλέσει το φαντασμαγορικό κορεό των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης βράβευσε πριν το παιχνίδι τον τότε τεχνικό της Μπαρτσελόνα και πρώην προπονητή της ομάδας από τον Πειραιά, Ερνέστο Βαλβέρδε για τη συνεισφορά του στο σύλλογο.

Οι 11 που επέλεξαν ο Τάκης Λεμονής και ο Ερνέστο Βαλβέρδε

Για τον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν οι Προτό, Ελαμπντελαουί, Μποτία, Ένχελς, και Κούτρης, Ρομαό, Ταχτσίδης, Οτζίτζα (75′ Ζιλέ), Φιγκέιρας, Καρσελά (79′ Πάρντο), Φορτούνης (84′ Τζούρτζεβιτς).

Για τη φιλοξενούμενη Μπαρτσελόνα συμμετείχαν οι Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Μαστσεράνο, Ουμτιτί, Τζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς, Παουλίνιο (62′ Ράκιτιτς), Ντένις Σουάρεθ (75′ Αντρέ Γκόμες), Μέσι, Σουάρες, Σέρτζι Ρομπέρτο (45+1′ Ντεουλοφέου).

