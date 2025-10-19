Απίθανο: Τη μέρα του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός αποφάσισαν απεργία οι οδηγοί ταξί της Βαρκελώνης

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στη Μπαρτσελόνα, στο «Μονζουίκ», το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League. Ωστόσο, την ίδια ημέρα, η πόλη της Βαρκελώνης θα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη απεργία των οδηγών ταξί, η οποία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις φιλάθλων και επισκεπτών.

Το συνδικάτο των οδηγών ταξί ανακοίνωσε απεργία διαρκείας από τις 17:00 έως τις 22:00, δηλαδή λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη νέα εμπορική συνεργασία των «Μπλαουγκράνα» με την Uber.

Élite Taxi crida els taxistes a col·lapsar dimarts els voltants del Camp Nou i l'Estadi Olímpic durant el partit del Barça i l'Olympiacos.



L'associació vol protestar així contra l'acord que el FC Barcelona ha signat amb Uber https://t.co/AbtPtl9ygChttps://t.co/AbtPtl9ygC — 3CatInfo (@3CatInfo) October 19, 2025

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, Τίτο Άλβαρες, τόνισε πως πρόκειται για μια «επιλογή που έγινε αποκλειστικά για τα χρήματα», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία με την εταιρεία μεταφορών υπονομεύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των οδηγών ταξί στην πόλη.

Πορεία διαμαρτυρίας την ώρα του αγώνα

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι οδηγοί ταξί προγραμματίζουν μαζική πορεία διαμαρτυρίας προς το κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει σημαντικά την πρόσβαση των φιλάθλων προς το «Μονζουίκ».

Η δημοτική αστυνομία της Βαρκελώνης (Guàrdia Urbana) έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και προτρέπει το κοινό να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Τίτο Άλβαρες ξεκαθάρισε πως οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Όπως ανέφερε, οι οδηγοί προτίθενται να προχωρήσουν σε απεργίες και κατά τη διάρκεια όλων των μελλοντικών αγώνων της Μπαρτσελόνα σε La Liga και Champions League, μέχρι ο πρόεδρος του συλλόγου Τζουάν Λαπόρτα να επανεξετάσει τη συνεργασία με την Uber.