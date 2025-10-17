Μπαρτσελόνα: Τεράστια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Μέσι στο νέο Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει μια μοναδική γιορτή για να τιμήσει όπως του αξίζει τον Λιονέλ Μέσι, τέσσερα χρόνια μετά το συναισθηματικό «αντίο» του από το κλαμπ. Οι «μπλαουγκράνα» σχεδιάζουν μια λαμπρή εκδήλωση στο υπερσύγχρονο νέο Καμπ Νου, θέλοντας να κλείσουν το κεφάλαιο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στην ιστορία τους με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η συγκινητική συνέντευξη Τύπου και τα δάκρυά του εκείνη τη μέρα τo 2021 δεν ήταν ποτέ αρκετά για έναν αποχαιρετισμό αντάξιο των 17 ετών μαγείας που πρόσφερε στο Καμπ Νου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι Καταλανοί ετοιμάζονται να του χαρίσουν τη βραδιά που του χρωστούσαν.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η μεγάλη τελετή θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026, όταν το ανακαινισμένο Καμπ Νου θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά φιλάθλους.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει φόρο τιμής στον 8 φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, με συγκινητικά βίντεο, ιστορικές στιγμές, εκπλήξεις και φυσικά μια αποθέωση που θα γράψει ιστορία.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να δείξει ότι, ακόμη κι αν ο Μέσι δεν φορά πια τα «μπλαουγκράνα», η σχέση του με το κλαμπ παραμένει αιώνια.