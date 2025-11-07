Προπόνηση σαν... αγώνας: Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε φιλάθλους στο νέο «Καμπ Νου» μετά από 895 μέρες

Οι εργασίες για την ανακαίνιση του «Καμπ Νου» έχουν σχεδόν τελειώσει και η Μπαρτσελόνα για να «γιορτάσει» την επιστροφή στο σπίτι της πραγματοποίησε ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους.

Στην προπόνηση επικράτησε πανηγυρική ατμόσφαιρα, ενώ οι 30 χιλιάδες φίλοι των «μπλαουγκράνα» που παρευρέθηκαν στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου» έμειναν με το στόμα ανοιχτό από τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Η διοίκηση των Καταλανών ετοίμασε για το κοινό μία μοναδική εμπειρία. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του ύμνου της ομάδας και οι φίλαθλοι των «μπλαουγκράνα» αποθέωσαν τον Γιαμάλ και την παρέα του.

Ο επίσημος λογαριασμός της Μπαρτσελόνα στο Instagram δημοσίευσε πλάνα από τη σημερινή ανοικτή προπόνηση με τη λεζάντα «Ανατριχίλα» και «Το Spotify Camp Nou, το σπίτι μας».

Το «Καμπ Νου», το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έργο εν εξελίξει, αναμένεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και για την ολοκλήρωση του έργου απομένει η ολοκλήρωση του τρίτου διαζώματος, χωρητικότητας 45 χιλιάδων θέσεων. Οι εργασίες εξελίσσονται πυρετωδώς και οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για το καινούργιο τους «στολίδι».

Η χωρητικότητα του ανακαινισμένου γηπέδου θα αυξηθεί από 99 σε 105 χιλιάδες θέσεις, καθιστώντας το δεύτερο στην κατάταξη των γηπέδων με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε όλο τον πλανήτη και βρίσκεται, ήδη, ανάμεσα στα υποψήφια για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League το 2029 μαζί με το θρυλικό Γουέμπλεϊ.