Μπαρτσελόνα: Ο Γιαμάλ διαγνώσθηκε με το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Μέσι στην αρχή της καριέρας του

Ο Λαμίν Γιαμάλ ένιωσε ενοχλήσεις κατά την διάρκεια του πρόσφατου Classico απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (2-1), με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να επιβεβαιώνει πως ο 18χρονος επιθετικός πάσχει από Pubalgia (αθλητική ηβαλγία). Μια πάθηση που έπασχε και ο Λέο Μέσι τα πρώτα του χρόνια στην Μπάρτσα.

Η πάθηση προκαλεί σύγκλιση των μυών στην περιοχή του ηβικού οστού, δημιουργώντας επίμονο πόνο και δυσφορία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρόνιο πρόβλημα, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους «μπλαουγκράνα».

Ο Λίονελ Μέσι, που έπασχε από την συγκεκριμένη πάθηση, είχε μιλήσει για αυτήν το 2019 λέγοντας ότι η Pubalgia είναι «μία περίπλοκη πάθηση», ωστόσο κατάφερε με σωστή διαχείριση να την ξεπεράσει χωρίς να επηρεαστεί η πορεία του. Προς το παρόν ο Ισπανός ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με τους Καταλανούς να ελπίζουν ότι θα αποφευχθούν τα χειρότερα, και ότι ο ταλαντούχος άσος θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Τι είναι η Pubalgia (αθλητική ηβαλγία):

Η «pubalgia» (επίσης γνωστή ως «αθλητική ηβαλγία» ή «αθλητική κήλη») είναι μια χρόνια επώδυνη κατάσταση που επηρεάζει τους μυς, τους τένοντες και τους συνδέσμους στην περιοχή του βουβώνα και της λεκάνης, κυρίως σε αθλητές. Προκαλείται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως η συστροφή, το τρέξιμο ή το λάκτισμα, και χαρακτηρίζεται από πόνο στον βουβώνα που μπορεί να ακτινοβολεί στον μηρό ή στην κοιλιά.