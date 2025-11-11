Στα... μαχαίρια ισπανική Ομοσπονδία και Μπαρτσελόνα λόγω Γιαμάλ - «Είμαστε σοκαρισμένοι»

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Ισπανίας και τέθηκε «νοκ άουτ» από τους αγώνες της «φούριας ρόχας» εναντίον της Γεωργίας και της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ισπανίας δημοσιοποίησε το γεγονός μέσα από επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αφήνει υπόνοιες για τη στάση της Μπαρτσελόνα.

«Δε μας ενημέρωσαν έγκαιρα - Μας εξέπληξαν δυσάρεστα»

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει πως το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Ισπανίας δεν ενημερώθηκε έγκαιρα σχετικά με την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Γιαμάλ. Παράλληλα, καταγράφουν πως έμαθαν ότι ο σταρ της Μπαρτσελόνα δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες των προκριματικών όταν συγκεντρώθηκε η αποστολή της εθνικής το βράδυ της Δευτέρας (10/11).

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει πως ο 18χρονος άσσος της Μπαρτσελόνα υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) σε επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων για να αντιμετωπίσει ενοχλήσεις που ένιωθε στην ηβική χώρα. Οι ιθύνοντες της εθνικής Ισπανίας, όμως δεν έλαβαν καμία επίσημη ενημέρωση από τους «μπλαουγκράνα» για την επέμβαση αυτή.

Αντ' αυτού ενημερώθηκαν πως ο Γιαμάλ θα χρειαστεί το λιγότερο 7 ημέρες, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως, μόλις ο 18χρονος προσέγγισε το προπονητικό κέντρο της εθνικής. Η Ομοσπονδία, έτσι αναγκάστηκε να αποφασίσει την «απελευθέρωση» του νεαρού επιθετικού από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα και του ευχήθηκε «ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

«Δεν έχω ξαναζήσει αντίστοιχη κατάσταση» δηλώνει ο προπονητής

Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή των Ισπανών, Ντε Λα Φουέντε. Ο κόουτς της εθνικής δήλωσε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στο «RNE Deportes» πως είναι σοκαρισμένος, αφού είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μία ανάλογη κατάσταση.

«Υπάρχουν διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός του ελέγχου της Ομοσπονδίας. Αυτό συμβαίνει, πρέπει να το αποδεχτούμε.

Δεν έχω ξαναζήσει αντίστοιχη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Είμαστε όλοι έκπληκτοι. Δεν έχεις νέα, δεν γνωρίζεις λεπτομέρειες και, επιπλέον, είναι πρόβλημα υγείας, οπότε μένεις έκπληκτος».

Η απάντηση της Μπαρτσελόνα στις κατηγορίες

Η Μπαρτσελόνα, μέσα από ανεπίσημες πηγές δηλώνει πως ενημέρωσε αμέσως την Ομοσπονδία για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαμάλ, καθώς και πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Ομοσπονδία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αποτελεί πάγια θέση της να λειτουργεί με υπευθυνότητα και πως σαν βασική τους προτεραιότητα ιεραρχεί την υγεία του ποδοσφαιριστή της.

Δεύτερη συνεχόμενη φορά που ο Γιαμάλ δεν παίζει στην Εθνική

Υπενθυμίζουμε πως ο Λαμίν Γιαμάλ είχε αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής και κατά την προηγούμενη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων, λόγω των προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ του 2026.

Τότε, η Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει πως ο Γιαμάλ θα απουσιάσει για τρεις εβδομάδες, λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Η ενημέρωση των «μπλαουγκράνα» έγινε μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση την Ομοσπονδίας πως ο Γιαμάλ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Ισπανίας για τους αγώνες του Οκτωβρίου.

Ένας «πόλεμος» που μαίνεται από την αρχή της σεζόν

Ο Λαμίν Γιαμάλ, μετά τους αγώνες της εθνικής Ισπανίας τον Σεπτέμβριο είχε αποχωρήσει ως τραυματίας και είχε χάσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα.

Τότε, ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ είχε ασκήσει έντονη κριτική όσον αφορά τη διαχείριση του Γιαμάλ από το επιτελείο της εθνικής, σχολιάζοντας πως ο 18χρονος επιθετικός είχε πάει στην εθνική με ένα πολύ μικρό πρόβλημα τραυματισμού, εξαιτίας του οποίου προπονήθηκε μόνο μία φορά με τη «ρόχας», αλλά παρ' όλα αυτά συμμετείχε κανονικά στα παιχνίδια κόντρα σε Βουλγαρία και Τουρκία, αναγκασμένος να πάρει παυσίπονα για να μπορέσει να αγωνιστεί.

🚨💣 Everything that happened between Lamine Yamal and Luis de la Fuente/RFEF:



• In September 2025, Lamine Yamal joined the NT with a groin issue. Hansi Flick, was furious with the national team's handling of the player and publicly accused De la Fuente of "failing to take… pic.twitter.com/NtRKXNYg4J — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2025

Ο προπονητής της εθνικής απάντησε πως «δε λήφθηκε κανένα ρίσκο» και πως ο Γιαμάλ ήταν σε αγωνιστική κατάσταση, που του επέτρεπε να παίξει.

Ωστόσο, το «γαϊτανάκι» των δηλώσεων δε δείχνει πως πρόκειται να σταματήσει. Στα μέσα του φθινοπώρου, οι δύο πλευρές προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους. Φημολογείται, μάλιστα, πως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας επικοινώνησαν με τον αθλητικό διευθυντή της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, ώστε να εξομαλύνουν τις διαφορές τους.

Παρ' όλα αυτά, οι «μπλαουγκράνα» διακηρύσσουν σε κάθε δυνατή ευκαιρία πως έχουν κάθε δικαίωμα να προστατεύσουν τη σωματική ακεραιότητα του πιο ακριβού τους περιουσιακού στοιχείου και πως ανάλογες πρακτικές με την αποχώρηση του Γιαμάλ από την αποστολή της εθνικής δεν αποτελούν παρά άσκηση των δυνατοτήτων που τους παρέχει η νομοθεσία.