Παράδειγμα προς αποφυγή: Ο πατέρας του Γιαμάλ έκανε χειρονομίες στους οπαδούς της Μπέτις (video)

Η Μπαρτσελόνα φιλοδώρησε την Ρεάλ Μπέτις με 5 γκολ, στην χορταστική αναμέτρηση που έληξε 5-3, όμως μετά το ματς η συζήτηση αφορά και πάλι τον πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ.

Σύμφωνα με το Cadena SER και την ισπανική ιστοσελίδα «Sport», ο Μουνίρ Νασράουι ήταν προκλητικός απέναντι στους οπαδούς της Μπέτις, αναγκάζοντας μάλιστα και την αστυνομία να επέμβει. Όπως εξήγησε ο Ισπανός δημοσιογράφος στην εκπομπή Carrusel Deportivo του Cadena SER τα περιστατικά στις κερκίδες του σταδίου La Cartuja που αφορούσαν τον πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ένταση με ορισμένους οπαδούς της Μπέτις. Μάλιστα σε μερικά πλάνα που μεταδόθηκαν από τον συγκεκριμένο σταθμό φαίνεται πως προσωπικό ασφαλείας του σταδίου να παρεμβαίνει για να ηρεμήσει την κατάσταση. Ένας υπεύθυνος ασφαλείας του σταδίου φαίνεται καθαρά να τον πλησιάζει για να ζητήσει ηρεμία και να προσπαθήσει να περιορίσει την κατάσταση πριν ξεφύγει.

‼️🏟️Se está liando con el padre de Lamine Yamal en la grada de La Cartuja



🚨 Ha tenido que ir la seguridad del estadio para controlar la situación pic.twitter.com/XkLf5ncMND — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 6, 2025

Η άσχημη προσωπικότητα του πατέρα του Γιαμάλ... απασχολεί συνεχώς

Ο Μουνίρ Νασράουι, έχει παραδεχτεί πως τον ζει ο γιός του, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους νέους πως δεν θέλουν να εργαστούν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν ανακοίνωσε ο ίδιος το επόμενο βήμα στη ζωή του, στις αρχές Νοεμβρίου, μέσα από σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδευόμενη από δυο emoji. Ο Ναζράουι είναι 39 χρονών, και η σύντροφός του είναι μόλις πέντε χρόνια μεγαλύτερη από τον γιό του, Λαμίν. Ο ίδιος την είχε συστήσει στον κόσμο πριν από μερικές μέρες, ,με μια δημοσίευση στο instagram, κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και κατακριτικών σχολίων. Σχόλια που δεν έδειξαν να επηρεάζουν και πολύ τον ίδιο.