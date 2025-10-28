Η έπαυλη του Γιαμάλ... ρίχνει σαγόνια: Γυμναστήρια, αίθουσες πάρτι και... γήπεδο ποδοσφαίρου

Πριν καν ενηλικιωθεί έγινε σούπερ σταρ. Και ως σούπερ σταρ άρχισε να βγάζει εκατομμύρια. Ο Λαμίν Γιαμάλ τώρα είναι 18 ετών, αλλά από τα 16 του άρχισε να γεμίζει το Ε9 του με ιδιοκτησίες. Αρχικά, αγόρασε τρία σπίτια. Ένα για τη μητέρα του, ένα για τον πατέρα του και άλλο ένα για τη γιαγιά του. Τώρα, ήρθε η ώρα το «φαινόμενο» της Μπαρτσελόνα να αποκτήσει το δικό του.

Σύμφωνα με την El Pais, αλλά και διάφορα ισπανικά δημοσιεύματα από πηγές που ειδικεύονται στο Real Estate της χώρας και ειδικά της Βαρκελώνης, προέκυψε μία ευκαιρία για ένα ακίνητο στο οποίο ο Γιαμάλ θέλει να επενδύσει. Ένα σπίτι στο οποίο έζησαν τον έρωτά τους οι Ζεράρ Πικέ και Σακίρα. Το νέο ακίνητο του Γιαμάλ λοιπόν, αποτελείται από δύο σπίτια. Το ένα 869 m² και το άλλο 371 m², αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ!

Μια προνομιακή περιοχή

Η νέα κατοικία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς, χάρη στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την εγγύτητά της με τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η απόσταση με το αυτοκίνητο ανάμεσα στο νέο σπίτι του Γιαμάλ και το προπονητικό της Μπαρτσελόνα, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, διαδρομή που διαρκεί 15 με 20 λεπτά, κάτι ιδιαίτερα βολικό για τον 18χρονο εξτρέμ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πρόκειται να μείνει μόνος του για πρώτη φορά, μαζί με τη Νίκι Νικόλ, ενώ η δεύτερη κατοικία θα προορίζεται για έναν φίλο του και τον ξάδελφό του. Το σπίτι, σχεδιασμένο το 2012 από την αρχιτέκτονα Μιρέια Αντμέτγιερ, αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος τριών διασυνδεδεμένων κατοικιών, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Διαθέτει μοντέρνα, μινιμαλιστική αρχιτεκτονική, μεγάλα παράθυρα, έξι υπνοδωμάτια, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη και στούντιο ηχογράφησης, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές η Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, και που ενδέχεται να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη Νίκι Νικόλ.



Γήπεδο ποδοσφαίρου και προηγμένα μέτρα ασφαλείας

Το σπίτι θα ανακαινιστεί για να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός αθλητή υψηλών επιδόσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ιδιωτικού γυμναστηρίου, αίθουσας φυσιοθεραπείας και προηγμένου συστήματος ασφαλείας που εγγυάται την ιδιωτικότητα του Γιαμάλ. Επίσης διαθέτει γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο τένις.

Η ιδέα του αστέρα της Μπαρτσελόνα, είναι να δημιουργήσει ένα λειτουργικό αλλά ζεστό περιβάλλον, με χώρους αφιερωμένους στην υποδοχή φίλων και οικογένειας.