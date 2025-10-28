Άννα Μποντζόρνι: Ποια είναι η «καυτή» Ιταλίδα στίβου που μαγνητίζει τα βλέμματα των ανδρών

Η Άννα Μποντζόρνι είναι μια διακεκριμένη Ιταλίδα αθλήτρια στο σπριντ. Γεννημένη στις 15 Σεπτεμβρίου 1993 στην Πίζα, ξεκίνησε τον στίβο από μικρή ηλικία, δείχνοντας ταλέντο στα σπριντ από την αρχή.

Μια παρουσία που... ανάβει φωτιές

Η Μποντζόρνι, εκτός από τις διακρίσεις της στον στίβο, συχνά πυκνά προκαλεί τον ανδρικό πληθυσμό με τις φωτογραφίες της και το σέξι παρουσιαστικό της. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες αθλήτριες της Ιταλίας και οι followers της, περιμένουν πως και πως για να την δουν να ανεβάζει φωτογραφίες, είτε από το άθλημα της, είτε «καυτές» selfie.

Οι τρομερές επιδόσεις της στον στίβο

Το 2009, η Μποντζιόρνι ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στα 60μ στο Πρωτάθλημα U18 της Ιταλίας στην Ανκόνα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της IAAF στο Μπρεσανόνε και στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο Τάμπερε, κερδίζοντας επίσης το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ στη Γυμνασιάδα της Ντόχα.

Το 2010, πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη, κερδίζοντας το χάλκινο στη σκυταλοδρομία 4×100μ. Το 2011, κέρδισε το πρώτο της εθνικό μετάλλιο, το χάλκινο στα 200μ στο Τορίνο, καθώς και το ασημένιο στη σκυταλοδρομία 4×100μ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στο Ταλίν.



Το 2012 απείχε σχεδόν όλη τη σεζόν, ενώ το 2013 και το 2014 ήταν λιγότερο επιτυχημένες χρονιές. Ωστόσο, το 2015 επέστρεψε δυναμικά, κερδίζοντας ασημένια και χρυσά μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό U23 και στο Πανευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα.



Το 2016, κέρδισε τον πρώτο της εθνικό τίτλο στα 60μ στο Πρωτάθλημα Εσωτερικού της Ιταλίας στην Ανκόνα. Το 2017, κέρδισε δύο ακόμη εθνικούς τίτλους και συμμετείχε στην Ολυμπιάδα του Τόκιο το 2020.



Το 2021, κατέκτησε ένα ακόμη εθνικό τίτλο στα 100μ στο Ροβερέτο και το 2022 πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4×100μ στο Μόναχο.



Το 2023, η Μποντζιόρνι απέδειξε ότι είναι μία από τις καλύτερες Ιταλίδες σπρίντερ, κερδίζοντας μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εσωτερικού της Ιστανμπούλ. Συνεχίζει να επιδεικνύει εξαιρετικές επιδόσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποδεικνύοντας την αξία της στον κόσμο του στίβου.



Με τους χρόνους και τις επιδόσεις της η μόνη περίπτωση για να δει τις αντιπάλους της είναι αν γυρίσει το κεφάλι της προς τα πίσω.