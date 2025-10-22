Η Σαμπαλένκα «έριξε» ξανά το TikTok με ένα άκρως προκλητικό βίντεο

Μετά από μια σειρά προκλητικών φωτογραφιών, η Λευκορωσίδα τενίστρια τώρα «κέρασε» τους ακολούθους της στο κοινωνικό δίκτυο Χ ένα προκλητικό βίντεο.



Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Γουχάν, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ήττα της στον ημιτελικό από την Τζέσικα Πεγκούλα σε εκείνο το τουρνουά δεν της κόστισε πολύ.



Σε αντίθεση με τη Σαμπαλένκα, η Πάουλα Μπαντόσα, η καλύτερή της φίλη, δεν έχει αγωνιστεί εδώ και πολύ καιρό λόγω τραυματισμού και πιθανότατα θα επιστρέψει στο γήπεδο στις αρχές του 2026.



Οι δύο φίλες συναντήθηκαν ξανά στο Ντουμπάι, από όπου δημοσίευσαν μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες, κυρίως με μαγιό.





Πρόσφατα, η Σαμπαλένκα δημοσιεύει πολύ συχνά προκλητικές φωτογραφίες που προκαλούν πολλές αντιδράσεις από τους ακολούθους της. Πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκε η συνέντευξή της, στην οποία μίλησε για άλλη μια φορά για τη φιλία της με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.



Η Λευκορωσίδα έχει μερικά ακόμη τουρνουά μέχρι το τέλος της σεζόν, στη συνέχεια θα πάει διακοπές και θα ακολουθήσει η προετοιμασία για το 2026.



Η Σαμπαλένκα έχει... ταλέντο στο να προκαλεί



Δεν είναι, βέβαια, αυτή η πρώτη φορά που η Σαμπαλένκα προκαλεί με τις αναρτήσεις της. Πριν από λίγο καιρό ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με την αδερφή της, Τονέτσκα. Οι δυο γυναίκες ποζάρουν σε προκλητική στάση, είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη σαν να ετοιμάζονται να φιληθούν στο στόμα.



Όπως αναμενόταν, η ανάρτηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και κάποια από τα σχόλια δεν ήταν καθόλου θετικά, καθώς πολλοί από τους θαυμαστές της τενίστριας έκαναν λόγο για απρέπεια αναφέροντας ότι περνάει λανθασμένα μηνύματα, ειδικά στα παιδιά που ενδεχομένως την ακολουθούν καθώς, μάλιστα, η αδερφή της δεν είναι ενήλικη.