Η Σαμπαλένκα εμφανίζεται με «καυτό» μπικίνι... κάτω από τα νερά της θάλασσας

Φαίνεται πως το... καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ για την γνωστή αθλήτρια του τένις. Τι κι αν είναι Νοέμβριος, η Σαμπαλένκα όποτε δεν παίζει τένις, κολυμπάει. Η ίδια μάλιστα, ανέβασε ένα reel, όπου με ένα κίτρινο μπικίνι, βρίσκεται κάτω από το νερό, με την μάσκα της, δίπλα σε καρχαρίες, δελφίνια, χελώνες και διάφορα ζώα της θάλασσας.

Θυμίζουμε πως, μετά το φινάλε των WTA Finals στο Ριάντ, όπου η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ, ολοκληρώθηκε και επίσημα η φετινή σεζόν στο γυναικείο τένις. Παρά την ήττα της, η Σαμπαλένκα τερμάτισε στην κορυφή της λίστας των χρηματικών επάθλων για το 2025, κλείνοντας μια χρονιά-ρεκόρ.

Τα απίστευτα κέρδη της και η περίφημη «μάχη των φύλων»



Το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, συγκέντρωσε 15.008.519 δολάρια μόνο από τα τουρνουά της σεζόν. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί αν συνυπολογιστούν τα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις.

Όσον αφορά την... μάχη που θα δώσει με τον Κύργιο; Η τέταρτη έκδοση της περίφημης «Μάχης των Φύλων» είναι προγραμματισμένη για την περίοδο των Χριστουγέννων στα εξωτικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί, η νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία θα βρει απέναντι της τον Νικ Κύργιο.



Οι προβλέψεις δίνουν τη Σαμπαλένκα ως φαβορί, καθώς η πρωταθλήτρια του τένις βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η Λευκορωσίδα φτάνει στο Ντουμπάι για την αναμέτρηση, έχοντας στις αποσκευές της τον τέταρτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της, μετά από θριαμβευτική κατάκτηση του US Open.