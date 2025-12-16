Κέιτ Τρέισι: Η σέξι παρουσιάστρια αθλητικής εκπομπής που προκαλεί... ταραχή στους θαυμαστές της

Η Κέιτ Τρέισι άφησε άφωνους τους θαυμαστές της με ένα «απίστευτο» ντύσιμο καθώς βγήκε στο Λονδίνο για μια βραδιά γενεθλίων.



Η παρουσιάστρια του Sky Sports μοιράστηκε φωτογραφίες από τα ρούχα που επέλεξε στον λογαριασμό της στο Instagram. Η 31χρονη Τρέισι έχει μια αξιοσημείωτη βάση θαυμαστών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με 63,5 χιλιάδες ακολούθους.





Και τους άφησε άναυδους με το διαφανές και άκρως αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμά της για τους εορτασμούς των γενεθλίων της.



Η παρουσιάστρια πόζαρε σε αρκετές φωτογραφίες που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Στολή γενεθλίων».

Αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνιση της Τρέισι

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές της την αποθέωσαν...

«Ουάου, Κέιτ!» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεσαι καταπληκτική, ελπίζω να είχες τα καλύτερα γενέθλια».

«Τελειότητα, είσαι ένα εκπληκτικό δεκάρι» και «Απλώς απίστευτο» ήταν κάποια άλλα από τα σχόλια των ακολούθων της.

Δεν ήταν αυτή, φυσικά, η πρώτη φορά που η μελαχρινή παρουσιάστρια εντυπωσίασε με μια εμφάνισή της.

Η Τρέισι, εκτός από το Sky Sports, εργάζεται επίσης και στο κανάλι της Άστον Βίλα αναστατώνοντας πολλές φορές με την παρουσία της τα γήπεδα.