Ξέσπασε η Πάμελα Άντερσον κατά του πρώην της διάσημου ποδοσφαιριστή: «Με απατούσε, είναι τέρας»

Η Πάμελα Άντερσον και ο Αντίλ Ραμί είχαν μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της σόουμπιζ τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της διαφοράς ηλικίας, του τρόπου που εξελίχθηκε, αλλά και της έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης όταν διαλύθηκε.

Ο Ραμί και η Άντερσον γνωρίστηκαν στο Μονακό το 2017, όταν και ξεκίνησε η σχέση τους, όταν εκείνη ήταν 50 και εκείνος 32! Οι δυο τους έγιναν σύντομα ζευγάρι και εγκαταστάθηκαν στην Μασσαλία. Η γνωστή ηθοποιός είχε δηλώσει εντυπωσιασμένη από τον Ραμί και την φροντίδα και την στοργή που της έδειχνε, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής δήλωνε πως πρόκειται για μια σημαντική γυναίκα στην ζωή του, και έδειχναν και δήλωναν πως έχουν μια «υγιή και απλή σχέση».

Πάντως μια από τις πιο καυτές λεπτομέρειςς τις σχέσεις τους δεν ήρθε από το ζευγάρι, αλλα από τον άλλοτε συμπαίκτη του Ραμί, τον Αλεξάντρ Κοκόριν. Σύμφωνα με τον Κοκόριν, ο Γάλλος άσος μιλούσε στα αποδυτήρια της Σότσι για τη σχέση του με την Άντερσον, λέγοντας: «Είναι η καλύτερη γυναίκα της ζωής μου. Έχουμε κάνει σεξ μέχρι και 12 φορές σε ένα βράδυ».

Ο επεισοδιακός χωρισμός

Το 2019, έπειτα από ένα ξέσπασμα την Πάμελα Άντερσον στο instagram, έγινε γνωστό πως το ζευγάρι έδωσε τέλος στην σχέση τους. Η ηθοποιός κατηγόρησε τον Ραμί ότι ζούσε διπλή ζωή, την είχε απατήσει και την εξαπάτησε, ενώ τον αποκάλεσε «τέρας» σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ενώ σε σχόλιά της ανέφερε ότι ένιωθε «τις προδοσίες, τα ψέματα και την ανασφάλεια» μέσα στη σχέση, και ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της. Από την άλλη ο Ραμί αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας πως προσπαθούσε να κρατήσει καλές σχέσεις με τα παιδιά του και τη μητέρα τους λέγοντας «Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος. Η αγάπη μου ήταν πάντα ειλικρινής».

Μετά το οριστικό τέλος της σχέσης, η Πάμελα Άντερσον έκανε πολύ σοβαρές δηλώσεις σχετικά με τον Ραμί, κατηγορώντας τον για κακοποίηση και απειλές, λέγοντας μάλιστα ότι την φόβιζε. «Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μου ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Με εξαπάτησε... Είμαι συντετριμμένη που ανακάλυψα ότι ζούσε διπλή ζωή. Έκανε πλάκα για άλλους παίκτες που είχαν ερωμένες μαζί με τις συζύγους τους, αλλά αλλά αυτό εδώ είναι πολύ χειρότερο. Έλεγε ψέματα σε όλους. Πώς είναι δυνατό να χειρίζεσαι τις καρδιές και τα μυαλά δύο γυναικών έτσι; Είναι τέρας» ξέσπασε η Άντερσον.