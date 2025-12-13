Η γυναίκα του Νόρις εμφανίστηκε στα βραβεία της FIA με ένα ιδιαίτερο και... σέξι φόρεμα

Στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν έλαβε χώρα η τελετή απονομής των βραβείων της FIA στους οδηγούς που θριάμβευσαν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για το 2025.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και αρκετοί πιλότοι της Formula 1, όπως φυσικά και ο πρωταθλητής Λάντο Νόρις. Οι οδηγοί πήγαν στην τελετή με τις συντρόφους τους, ωστόσο αυτή που τράβηξε τα βλέμματα με τη σέξι εμφάνισή της ήταν η σύντροφος του Νόρις.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου, οι δυο τους επισημοποίησαν τη σχέση τους, καθώς ανήρτησαν διάφορες φωτογραφίες στα social media. Έτσι, πήγαν μαζί και στην τελετή της FIA, ώστε ο αγαπημένος της να στεφθεί πρωταθλητής για το 2025.

Η Μαργκαρίτα Κορσέιρο επέλεξε ένα μαύρο στενό φόρεμα, το οποίο είχε σκίσιμο στη μέση της και αναδείκνυε την πλάτη της. Στην καθιερωμένη φωτογράφιση με τον Νόρις και αγκαλιά με το τρόπαιο, η καλλονή με καταγωγή από την Πορτογαλία έκλεψε τις εντυπώσεις και έκανε όλο το διαδίκτυο να... παραμιλά.

