Η πρώην του Πίπεν «ρίχνει» τα social media με φωτογραφίες που εμφανίζεται... χωρίς εσώρουχα (pic)

Η Λάρσα Πίπεν απασχολεί συχνά την επικαιρότητα, λόγω των δημοσίων εμφανίσεων της, καθώς προκαλεί με το ρουχισμό που επιλέγει. Αυτή τη φορά όμως το... παράκανε λίγο!

Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε πρόσφατα σε μια κοινωνική εκδήλωση και έκανε για ακόμη μια φορά το διαδίκτυο να παραμιλάει. Επέλεξε να βάλει ένα άκρως προκλητικό φόρεμα με ένα εξαιρετικά βαθύ σκίσιμο, αλλά δεν ήταν το μόνο θέμα. Μέσα από το ροζ φόρεμά της, δεν είχε φορέσει... εσώρουχα και αυτό ήταν εμφανές σε σχετικές φωτογραφίες.

Μάλιστα, μαζί της ήταν ο Τζεφ Κόμπι. Ο άνδρας αυτός είναι 20 χρόνια μικρότερος της και είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, με καταγωγή από την Αϊτή. Είναι ο καινούργιος σύντροφός της και ήταν αυτός που δημοσίευσε τις κοινές τους φωτογραφίες. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, αναφερόντουσαν στην προκλητική εμφάνιση της καλλονής.

Η 51χρονη ήταν για περισσότερο από 20 χρόνια παντρεμένη με τον Πίπεν, ενώ έχουν και τέσσερα παιδιά. Ωστόσο, αφότου χώρισαν, η Λάρσα βρίσκει συνεχώς νέους συντρόφους, οι οποίοι είναι μικρότεροι σε ηλικία.