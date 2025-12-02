Ανατροπή με το VAR: Η αλλαγή στην τεχνολογία που θα επηρεάσει το ποδόσφαιρο λόγω... Ολυμπιακού

Η άδικη αποβολή του Έσε με την Μπαρτσελόνα, ανάγκασε την UEFA να προτείνει στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), την αλλαγή του κανονισμού, ώστε να επιτρέπεται να εξετάσει ο διαιτητής στο VAR, περίπτωση αποβολής παίκτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Με το Μουντιάλ να απέχει μόλις έξι μήνες και την εν λόγω διοργάνωση του 2026, να είναι πολυαναμενόμενη και ιδιαίτερη, με 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, η FIFA εξετάζει και μια άλλη μεγάλη αλλαγή, αναφορικά με το VAR.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν μέσα στην Αγγλία, η Ομοσπονδία σκέφτεται να δώσει τη δυνατότητα στην τεχνολογία να παρεμβαίνει στα κόρνερ. Να μπορεί δηλαδή ο διαιτητής να συμβουλευτεί το VAR, για να δει αν ο καταλογισμός του κόρνερ ήταν σωστός, σε περίπτωση που έχει μπει γκολ με αυτό τον τρόπο!

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA και πρώην διαιτητής, Πιερλουίτζι Κολίνα, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να κριθεί ένα παιχνίδι του Μουντιάλ από μια λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ.

Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο Μουντιάλ, δοκιμαστικά, χωρίς να επηρεάσει άλλες διοργανώσεις και αν κριθεί επιτυχημένο, τότε να γίνει πράξη και σε συλλογικό επίπεδο.

Οι ενστάσεις σχετικά με την εν λόγω πιθανή αλλαγή, έχουν να κάνουν, με το γεγονός ότι ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις στα παιχνίδια. Η πρόταση αυτή, θα συζητηθεί στο Διεθνές Συμβούλιο στις 20 Ιανουαρίου και αν γίνει δεκτή, θα εγκριθεί στη γενική συνέλευση του IFAB, στις 28 Φεβρουαρίου, του ερχόμενο έτους.