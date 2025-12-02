Ο Πρίντεζης θα τιμηθεί στον αγώνα μεταξύ Ελλάς Σύρου και Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις Κυκλάδες και πιο συγκεκριμένα στον τόπο όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο θρύλος του μπασκετικού τμήματος των «ερυθρόλευκων» θα δώσει το «παρών» στην Ερμούπολη, ως επίσημος προσκεκλημένος του Γιώργου Λεονταρίτη, προέδρου της Ελλάς Σύρου.

Εκεί, πέραν από το γεγονός ότι θα παρακολουθήσει την σπουδαία αναμέτρηση, θα τιμηθεί για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Super League 2.

«Ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο για το παιχνίδι της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ με τον Ολυμπιακό

Στη Σύρο θα βρεθεί ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης, Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, ως επίσημος προσκεκλημένος του προέδρου της ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη, για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Πρίντεζης, που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Σύρο, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα δώσει το παρών σε ένα αγώνα γιορτή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του νησιού.



Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, η ΕΛΛΑΣ Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και για τη διαχρονική σχέση αγάπης με τον τόπο καταγωγής του. Η βράβευση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Σε Ευχαριστούμε Γιώργο!», αναφέρει η Ελλάς Σύρου.



