Η κακοκαιρία άφησε... αποτύπωμα και στα γήπεδα: Ζημιές στο γήπεδο της Ερμούπολης λόγω του αέρα

Αποκολλήθηκε τμήμα από το σκέπαστρο της κεντρικής εξέδρας του δημοτικού γηπέδου Ερμούπολης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη Σύρο, γεγονός που ευτυχώς είχε οδηγήσει στην απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο της αθλητικής εγκατάστασης για μερικές ώρες.

Συγκεκριμένα, κομμάτι του στεγάστρου έπεσε εντός του αγωνιστικού χώρου και απομακρύνθηκε άμεσα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, αφού το γήπεδο ήταν κλειστό. Ωστόσο, το περιστατικό επαναφέρει εμφατικά το γενικότερο ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Και αυτό διότι το γήπεδο λειτουργούσε έως πρόσφατα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Με απόφαση της δημοτικής αρχής το γήπεδο θα παράμενε κλειστό την Τετάρτη (21/1) λόγω των καιρικών συνθηκών και για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Η δημοτική Αρχή της Σύρου έκανε γνωστό ότι το γήπεδο παρέμεινε κλειστό και την Πέμπτη (22/1) αναμένεται να τεθεί και πάλι στη διάθεση των συλλόγων.