Το βίντεο της Ελλάς Σύρου για το νέο γήπεδο στην Ερμούπολη... ρίχνει σαγόνια

Την Τετάρτη (24/09, 15:00) η Ελλάς Σύρου θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στο ανακαινισμένο γήπεδο της Ερμούπολης, αντιμετωπίζοντας το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας.

Με αφορμή το ιστορικό αυτό ματς, ο σύλλογος θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο εικόνες από το γήπεδο. Μέσα από τα social media της ομάδας δημοσιεύτηκε βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα, δίνοντας έτσι μια πρώτη γεύση στους φιλάθλους πριν από την αναμέτρηση.

Πριν από μερικούς μήνες εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το έργο της ανακατασκευής του γηπέδου, σε μία ιστορική μέρα για το νησί. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η νέα μορφή του σταδίου θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα πληροί τις προδιαγραφές της κορυφαίας κατηγορίας, της Stoiximan Super League.

Δείτε το ανακαινισμένο γήπεδο: