Η ώρα και το κανάλι του Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στο Κύπελλο Ελλάδας
Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Πρεμιέρα στον θεσμό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα AKTOR, μία αναμέτρηση που θα μεταδώσει στις 17:00 το COSMOTE SPORT 4HD.
Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 3HD.
Την ίδια ώρα η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, ένα ματς που θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5HD.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας
Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος, 15:00 / COSMOTE SPORT 3 HD
Athens Kallithea FC - ΟΦΗ, 15:00 / COSMOTE SPORT 1 HD
Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός, 17:00 / COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός, 19:00 / COSMOTE SPORT 5 HD
ΑΕΚ - Παναιτωλικός, 19:00 / COSMOTE SPORT 3 HD
