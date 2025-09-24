Η ώρα και το κανάλι του Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στο Κύπελλο Ελλάδας

Πρεμιέρα στον θεσμό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα AKTOR, μία αναμέτρηση που θα μεταδώσει στις 17:00 το COSMOTE SPORT 4HD.

Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 3HD.

Την ίδια ώρα η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, ένα ματς που θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5HD.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας

Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος, 15:00 / COSMOTE SPORT 3 HD

Athens Kallithea FC - ΟΦΗ, 15:00 / COSMOTE SPORT 1 HD

Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός, 17:00 / COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός, 19:00 / COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΕΚ - Παναιτωλικός, 19:00 / COSMOTE SPORT 3 HD

Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.