Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στη Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας

Μετά το ισόπαλο ντέρμπι στη Λεωφόρο, κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη... μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέκλεισε από την αποστολή επτά ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ που προέρχονται από τραυματισμό, τον Σιπιόνι που ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και τους Ρέτσο, Ορτέγκα, Τζολάκη για λόγους ξεκούρασης.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr