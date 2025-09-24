Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 1-2: Ο Ταρέμι «καθάρισε» με δύο γκολ τους αξιόμαχους Αρκάδες

Ο Ολυμπιακός, αν και αγχώθηκε στο δεύτερο 45λεπτο, επικράτησε με 2-1 του Αστέρα AKTOR στη Τρίπολη στη πρεμιέρα του στη League Phase του «ανανεωμένου» Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ταρέμι με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο έδωσε γρήγορα προβάδισμα ασφαλείας στους «ερυθρόλευκους», με τους παίκτες του Αστέρα να απειλούν στο δεύτερο ημίχρονο σε αρκετές περιπτώσεις, καταφέρνοντας να μειώσουν στις καθυστερήσεις με τον Εμμανουηλίδη.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν την αναμέτρηση έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και μόλις στο 9ο λεπτό, κέρδισαν πέναλτι με τον Ταρέμι έπειτα από σπρώξιμο του Σίπτσιτς στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Ο Ιρανός φορ ανέλαβε την εκτέλεση και στο 13' (λόγω αναμονής για την εξέταση της φάσης από το VAR) άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διπλασίασαν τα τέρματα τους μέσω μιας όμορφης συνεργασίας. Ο Καμπελά τροφοδότησε με μια έξυπνη κάθετη τον Πνευμονίδη από τα αριστερά, αυτός έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Ταρέμι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Αρκάδων.

Οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη απείλησαν στο 28', με τον Άλχο να κάνει την σέντρα στην περιοχή του Πασχαλάκη, ο Χαραλαμπόγλου πρόλαβε με προβολή τον αρχηγό του Ολυμπιακού, δεν κατάφερε όμως να σημαδέψει εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ανέβασε την απόδοση του και απέιλησε με αξιώσεις τους Πειραιώτες σε τρεις περιπτώσεις. Εμμανουηλίδης και Πομόνης μέσα σε διάστημα ενός λεπτού δεν κατάφεραν να σημαδέψουν εστία εκτελώντας από πλεονεκτικές θέσεις, ενώ στο 67' ο νεαρός εξτρέμ των Αρκάδων ξέφυγε από τον Μπρούνο, όμως στο τετ α τετ δεν κατάφερε να νικήσει τον Πασχαλάκη και να βάλει ξανά στο ματς την ομάδα του.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν, με τον Εμμανουηλίδη στην αντεπίθεση να εκτελεί εκτός περιοχής και να διαμορφώνει το τελικό 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

Αστέρας AKTOR: Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (Μουνιόθ 46'), Άλχο, Γιαμπλόνσκι (Έντερ 46'), Αλμύρας (Αλάγκμπε 67'), Πομόνης, Μπαρτόλο (Καλτσάς 46'), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (Τζοακίνι 67').

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (Κοστίνια 65'), Μπρούνο, Νασιμέντο (Έσε 65'), Γκαρθία (Λιατσικούρας 77'), Πνευμονίδης, Καμπελά (Ποντένσε 65'), Γιαζίτζι (Ελ Καμπί 77'), Ταρέμι