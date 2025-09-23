Κύπελλο Ελλάδας: Συνεχίζει τις νίκες ο Άρης του Χιμένεθ - Έσωσε τον βαθμό η Κηφισιά στο 95'

Ο Άρης χρειάστηκε να περάσει δύσκολες στιγμές απέναντι στη Μαρκό, αλλά τελικά πήρε το ζητούμενο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ νίκησε με 1-0, φτάνοντας τις δύο νίκες στη διοργάνωση μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο ξεκίνημα, με τον Μισεουί να δίνει λύση για τους «κιτρινόμαυρους». Στη συνέχεια, όμως, η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρουσίασε προβλήματα, με τη Μαρκό να απειλεί και να φτάνει κοντά στην ισοφάριση.

Εκεί μίλησε ο Αθανασιάδης, ο οποίος με δύο σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε το προβάδισμα και τελικά τη νίκη για τον Άρη. Η Μαρκό, όπως και στην πρεμιέρα της απέναντι στην ΑΕΛ (2-2), κοίταξε στα μάτια αντίπαλο από τη Super League, κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (46' Ράσιτς), Βοριαζίδης (31' λ.τρ. Παναγίδης), Νινγκ (46' Μόντσου), Γιαννιώτας, Σίστο, Μισεουί (61' Μορόν).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μπουσάι (46' Ντέτλερ), Τσακνής, Στάμου, Σμαλής, Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Παυλίδης (67' Καζάου), Μιούλερ (64' Μεντόσα), Αλεξόπουλος (78' Χαϊκάλης), Οικονομίδης (78' Φατιόν).

Καβάλα - Κηφισιά 1-1: Πήρε τον βαθμό στο 95'

Στην Καβάλα, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, οι γηπεδούχοι άγγιξαν μια μεγάλη νίκη, όμως η Κηφισιά βρήκε τον τρόπο να αποφύγει την ήττα στο τελευταίο λεπτό.

Η Καβάλα προηγήθηκε , όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Αλιατίδη, η μπάλα κατέληξε στον Δημοσθένους, ο οποίος με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ.

Η Κηφισιά πίεσε στο δεύτερο μέρος χωρίς ουσία, με τον Ρουκουνάκη να αστοχεί στο 77’ και τον Γιαννίκογλου να λέει «όχι» σε τετ α τετ του Πατήρα στο 80’. Τελικά, στο 90+5’, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε την ισοφάριση: ο Παντελίδης έκανε τη σέντρα, ο Τεττέη κοντρόλαρε και ο Πατήρας με εντυπωσιακό γυριστό έγραψε το τελικό 1-1.

Καβάλα (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης (33' λ.τρ. Δημοσθένους) (59' λ.τρ. Γαβριηλίδης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντεζ (83' Ρόιμπας), Μπρέγκου, Σταμούλης, Σιφναίος (46' Κουντουριώτης), Σγουρός, Ελ Καντουσί.

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Μποτία, Έμπο, Σμπώκος, Κωνσταντακόπουλος (56' Πόθας), Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ (65' Ντίαζ), Τζίμας (65' Παντελίδης), Πατήρας, Μούσιολικ (56' Τεττέη), Χριστόπουλος (Πόμπο).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 16:30

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

