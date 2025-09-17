Παναθηναϊκός - Athens Kallithea 1-0: Πρεμιέρα με το... δεξί χάρη στο τέρμα του Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα την παρουσία του στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Athens Kallithea. Μοναδικός σκόρερ στην αναμέτρηση ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος στο ντεμπούτο του στην «πράσινη» εντεκάδα άνοιξε λογαριασμό, εκμεταλλευόμενος την όμορφη ενέργεια του Τετέ που του «έφτιαξε» ουσιαστικά έτοιμο γκολ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea και μόλις στο 3’ άγγιξε το γκολ, όταν ο Ντέσερς βρέθηκε σε θέση βολής μετά από σέντρα του Τετέ αλλά πλάσαρε άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» απείλησαν ξανά με τον Ταμπόρδα, του οποίου το δυνατό σουτ πέρασε δίπλα από τα δοκάρια.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 15’ έφτασαν πολύ κοντά στο 1-0, όμως το σουτ του Ντέσερς αποκρούστηκε από τον Κρέσπι και στην επαναφορά ο Ταμπόρδα σημάδεψε το δοκάρι. Η λύση ήρθε τελικά από μια εντυπωσιακή ενέργεια του Τετέ, που στο 30’ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, γύρισε την μπάλα παράλληλα και ο Ντέσερς με προβολή πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η Athens Kallithea λίγο έλειψε να ισοφαρίσει στα πρώτα λεπτά του 2ου μέρους, όταν ο Γκολφίνος ξέφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Λαφόν, ο οποίος επενέβη και στη συνέχεια της φάσης πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 77ο λεπτό ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» το 2-0, όταν ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε απάντηση.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο Πάντοβιτς κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, γκολ το οποίο δεν μέτρησε λόγω υπόδειξης οφσάιντ του Κώτσιρα στην αρχή της φάσης.