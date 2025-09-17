Ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων θυρών στον Παναθηναϊκό- Σε ποιον αγώνα θα εφαρμοστεί

Η ΔΕΑΒ επέβαλε στον Παναθηναϊκό ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του στον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έσπασαν καθίσματα και τα πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο μετά την ήττα της ομάδας τους.

Η ποινή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν πληρούνται οι απαιτούμενες πέντε εργάσιμες μέρες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση της ΔΑΕΒ

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:



1) Αφού έλαβε υπόψη της



α) Την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,



β) Την Έκθεση Παρατηρητή της SuperLeague1,



γ) Την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,



δ) Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,



από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου στις 14/09/2025, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026, φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.



Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς,



επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2025 Πράξη της, σε βάρος της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.



Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.



2) Καλεί σε ακρόαση, στις 22/9/2025, ένα φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026.



Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».