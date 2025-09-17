Super League: Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής - Αυτός «σφυρίζει» το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η Stoiximan Super League επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου με τη 4η αγωνιστική, φέρνοντας σημαντικές αναμετρήσεις και φυσικά το κορυφαίο ντέρμπι , Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, με τον έμπειρο Γερμανό ρέφερι Ντενίζ Αϊτέκιν να αναλαμβάνει την διεύθυνση του ντέρμπι των «αιωνίων».



Ο 47χρονος Αϊτέκιν έχει μακρά εμπειρία στην elite κατηγορία της Bundesliga και δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε διευθύνει στο παρελθόν σημαντικά παιχνίδια όπως Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 και το περσινό ντέρμπι των δύο «αιωνίων». Στο παιχνίδι της Κυριακής, θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Κοσλόφσκι και Μπορς, ενώ 4ος θα είναι ο Ευαγγέλου και στο VAR οι Μάρτιν Γκίντερ και Αλεξάντερ Περλ, με τον Κουμπαράκη στο VAR spot.



Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/9

18:00 Κηφισιά-Άρης: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Φωτιάς, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

20:00 Βόλος-Αστέρας ΑΚΤΟR: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Μωυσιάδης, 4ος Μαχαίρας, VAR: Παπαδόπουλος, Μέγας)

20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός: Σιδηρόπουλος (Κολλιάκος, Αρμακόλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Τσιοφλίκη)

Κυριακή 21/9

17:30 Λάρισα-ΑΕΚ: Μόσχου (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Αϊτεκίν (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Ευαγγέλου, VAR: Περλ, Κουμπαράκης)