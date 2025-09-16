«Το όνομα του Πάολο Βανόλι παίζει δυνατά για τον πάγκο του Παναθηναϊκού»

Μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, ο Πάολο Βανόλι, είναι ένα από το ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των «πράσινων» με τον 53χρονο προπονητή να είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, καθώς έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την Τορίνο από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Πάολο Βανόλι, κατάγεται από την Ιταλία και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ως βοηθός στην πρώτη ομάδα με προπονητή τον Βεντούρα (2016-17).

Μετέπειτα εργάστηκε ως βοηθός προπονητή του Αντόνιο Κόντε, στην Τσέλσι και τον Δεκέμβριο του 2021 αποφάσισε να αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του χρέη προπονητή και κάθισε στον πάγκο της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία κατέκτησε ένα κύπελλο αλλά αποχώρησε μέσα σε 6 μήνες. Ακολούθησε η Βενέτσια στην Serie A για δύο χρόνια και για ένα έτος η Τόρινο όπου η παρουσία του άφησε θετικό πρόσημο.