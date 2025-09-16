Παναθηναϊκός: Η επόμενη ημέρα - Ο Αλαφούζος ψάχνει... Μεντιλίμπαρ, φέρνει Κόντη και «βλέπει» Νούνο

Η επόμενη μέρα της ηχηρής γκέλας από την νεοφώτιστη και... πράσινη Κηφισιά βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε μια διαδικασία άμεσης αλλαγής. Η απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον Γιάννη Αλαφούζο, χωρίς μάλιστα να υπάρχει έτοιμη λύση προπονητή, ήταν ένα πρώτο «ηλεκτροσόκ» προς όλους στην ομάδα, όχι πως κάποιοι, βέβαια, δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη, ίσως όχι τόσο άμεσα. Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ παίζει από... νωρίς τα «χαρτιά» του, θέλοντας (έστω και κόντρα στις δικές του συνήθειες προηγούμενων ετών) να αφυπνίσει ολόκληρο τον οργανισμό για να μη μείνει εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος από την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η πρώτη προπόνηση χωρίς τον Βιτόρια πραγματοποιήθηκε από τον προπονητή της Κ19, Δημήτρη Κοροπούλη και του βοηθού του, Σταύρου Αμανατίδη. Το «τριφύλλι» αύριο απόγευμα (Τετάρτη, 17.30) αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Κοροπούλης μαζί με... έναν παλιό γνώριμο θα επωμιστούν την διαχείριση της ομάδας τόσο σε αυτό το ματς, όσο και στο «αιώνιο» ντέρμπι που ακολουθεί το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό να είναι πρωτοπόρος και με συγκομιδή τερμάτων... 9-0 στις τρεις πρώτες αγωνιστικές (21/9).

Η επιστροφή Κόντη και το πλάνο παραμονής στην ομάδα

Ο Χρήστος Κόντης, ο... άνθρωπος των ειδικών αποστολών, όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Όπως και στην πρώτη του «θητεία», θα βρει μπροστά του μια δύσκολη πορεία. Ειδοποιός διαφορά των δύο θητειών του, μοιάζει η διάθεση των «πράσινων» η νέα παρουσία του στην ομάδα να μην είναι προσωρινή, αλλά μόνιμη. Αρχικά ο Κόντης θα εκτελέσει χρέη πρώτου προπονητή στην ομάδα, στη συνέχεια, όμως, θα παραμείνει στο προπονητικό σταφ, ως βοηθός του νέου τεχνικού που θα αναλάβει το τιμόνι μέσα στη φουρτούνα.

Η διάθεση επένδυσης 3-3,5 εκατ. και ο νέος... Σάρι

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε πολύ την περασμένη σεζόν να φέρει στη χώρα μας έναν προπονητή με σπουδαία καριέρα στους πάγκους της Serie A, τον Μαουρίτσιο Σάρι. Η υπόθεση με τον σπουδαίο Ιταλό τεχνικό κράτησε ουσιαστικά έναν μήνα, η πρόταση που του κατατέθηκε ήταν άκρως δελεαστική (περίπου 4,5 εκατομμύρια ετησίως!) χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Μια ανάλογη... περίπτωση προπονητή θέλει να «κυνηγήσει» και φέτος το «τριφύλλι». Έναν προπονητή με... όνομα, ο οποίος θα έρθει να δουλέψει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, γνωρίζοντας πως ήδη (σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές του) έχει μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, αλλά έχει τον «χαρακτήρα» και τον «τρόπο» να ανασυντάξει τους πάντες στο ρόστερ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Αν θέλουμε να μιλήσουμε με... χρήματα, ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται διατεθειμένος να βάλει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων ποσά ανάλογα με αυτά που προσφέρθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στον Σάρι, κοιτώντας πάντα (και) την Ιβηρική αγορά, χωρίς αυτό να είναι και... απαραίτητη προϋπόθεση στην τελική επιλογή.

Το «ζεστό» ενδιαφέρον για Νούνο και η «σύνδεση» με τον Μεντιλίμπαρ

Τη δεδομένη στιγμή, ο ιδανικός υποψήφιος για την διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ή κάποιος σαν αυτόν. Ο (επίσης) Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε από την Νότιγχαμ έπειτα από ένα νεφελώδες ξεκίνημα στη Premier League έπειτα από μια ιστορική χρονιά, στην οποία κατόρθωσε να επαναφέρει στην Ευρώπη τη Φόρεστ. Στο πρόσωπο του Νούνο ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» βλέπει τον «δικό του» Μεντιλίμπαρ. Έναν προπονητή που έδειξε έργο σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, ικανό να «συμμαζέψει» την εικόνα της ομάδας και να δώσει κίνητρο στους παίκτες που διαθέτει το ρόστερ, με την ικανότητα να... εκπλήξει τον κόσμο από την πρώτη του κιόλας σεζόν, όπως ακριβώς έκανε και ο Βάσκος όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό σε μια σεζόν που όλα έμοιαζαν χαμένα.

Αν μάλιστα είχε την ευκαιρία να... κυνηγήσει κάποιον προπονητή ακόμα υψηλότερου «κασέ» ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» θα έμπαινε στον πειρασμό ακόμα και για τον Ζοσέ Μουρίνιο, που πρόσφατα απολύθηκε από την Φενέρ, λόγω του αποκλεισμού της από το Champions League. Στην περίπτωση του «Special One», όμως, το τελευταίο του συμβόλαιο (κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως!) με την δευτεραθλήτρια Τουρκίας είναι μάλλον απαγορευτικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.

Η μετά Γιοβάνοβιτς εποχή που δεν σηκώνει άλλες αστοχίες

Η θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό μοιάζει πια περισσότερο με... ηλεκτρική καρέκλα, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2023 όταν και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο νυν προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουν περάσει από τη συγκεκριμένη θέση τέσσερεις τεχνικοί, ενώ πλέον οδηγούμαστε στον πέμπτο!

Τερίμ, Αλόνσο και εσχάτως Βιτόρια αποτέλεσαν επιλογές του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, οι οποίες με βάση τις αποφάσεις του ίδιου του Αλαφούζου για την -τόσο σύντομη- απομάκρυνσή τους, κρίνονται αποτυχημένες. Εκτός από την κουβέντα για τον επόμενο προπονητή πλέον στη συζήτηση θα έπρεπε να έχει μπει ήδη για πολλούς, μεταξύ τους και οργανωμένων οπαδών, το όνομα του Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό ήταν στο απυρόβλητο.

Κοινός παρονομαστής όσων ακολούθησαν τον Σέρβο κόουτς; Η παρουσία τους στην ομάδα είχε (για διαφορετικούς λόγους) ημερομηνία λήξης. Αυτή τη στιγμή, το... διακύβευμα στην επιλογή του επόμενου προπονητή είναι τεράστιο. Η πίεση εντός του συλλόγου μεγαλώνει μέρα με την μέρα εδώ και 15 χρόνια και νέες «αστοχίες» σε πρόσωπα ή αποφάσεις θα κοστίσουν πολλά παραπάνω από ένα πρωτάθλημα...

Πάμε με Κόντη κι όπου βγει αν παραφράσουμε το γνωστό τραγούδι, ή σε πιο απλά ελληνικά «ας περάσει ο επόμενος» με την ελπίδα να ειπωθεί σύντομα στον Παναθηναϊκό το «καλώς τον κι ας άργησε...».