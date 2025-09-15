Αποκαλύψεις της O Jogo: «Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Πάντοβιτς δεν ήταν επιλογές Βιτόρια»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την εκτός έδρας ήττα από την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της Super League, με τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».

Λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με το «τριφύλλι» η «A Bola», επικαλούμενη το περιβάλλον του Ρουί Βιτόρια, αποκαλύπτει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κυρίως λόγω της έλλειψης ποιότητας στις μεταγραφές. Το πορτογαλικό Μέσο μεταφέρει επίσης πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση που έγινε το πρωί της Δευτέρας (15/9) με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού.

Η «O Jogo» δίνει νέες πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του 55χρονου τεχνικού, τονίζοντας πως ο Ρουί Βιτόρια βρισκόταν εδώ και καιρό σε ρήξη με τους ιθύνοντες λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι Πορτογάλοι υπογραμμίζουν μάλιστα πως για την επίθεση αποκτήθηκε ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν τρίτη επιλογή του Ρουί Βιτόρια, ενώ οι πρώτες του προτεραιότητες ήταν ο Ταρεμί και και ο Μπάνζα. Μεταγραφές οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Από την άλλη, τονίζεται ότι ο Ζαρουρί ο Πάντοβιτς και ο Ταμπόρδα δεν ήταν εισηγήσεις του προπονητή, αλλά της διοίκησης.



Διαβάστε αναλυτικότερα στο Athletiko.gr