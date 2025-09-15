Η απομάκρυνση του Βιτόρια αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 35 ετών στον Παναθηναϊκό

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, όπου το «τριφύλλι» βρίσκεται ήδη 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή, αν και έχει ένα ματς λιγότερο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ναι μεν κατέκτησε την περσινή δεύτερη θέση στη Super League, που έδωσε εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, καθώς και τη φετινή πρόκριση στη League Phase του Europa League, ωστόσο, η απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού στις εγχώριες υποχρεώσεις στάθηκε καθοριστική και του κόστισε τη θέση.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, η αποχώρηση του 55χρονου προπονητή, δεν οφείλεται μόνο στα αγωνιστικά αποτελέσματα, καθώς γίνεται λόγος για ρήξη στις σχέσεις του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και για ανακολουθία ανάμεσα στις επιθυμίες του και στις κινήσεις των ιθυνόντων.

Το βέβαιο είναι ότι η λύση της συνεργασίας του με τους «πράσινους» συνιστά αρνητικό ρεκόρ, καθώς πρόκειται για το πιο σύντομο (ημερολογιακά) «διαζύγιο» με προπονητή τα τελευταία 35 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς την ίδια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, ο Παναθηναϊκός είχε αποχωριστεί και τον Χάνσε Μπάκε, με τις δύο περιπτώσεις να αποτελούν τις πιο πρόωρες λύσεις συνεργασίας των τελευταίων δεκαετιών.

Ο κάτοχος του ρεκόρ

Η απομάκρυνση του Βιτόρια αποτελεί την ταχύτερη απομάκρυνση τα τελευταία 35 χρόνια, ωστόσο το απόλυτο ρεκόρ γρηγορότερης απομάκρυνσης από τον πάγκο του Παναθηναϊκού κρατάει ο Χρίστο Μπόνεφ, ο οποίος το 1990 αποχώρησε από την ομάδα στις 11 Σεπτεμβρίου. Ο 78χρονος σήμερα πρώην προπονητής κατέχει έτσι την πιο πρόωρη λύση συνεργασίας στην ιστορία του συλλόγου.