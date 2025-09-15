Παναθηναϊκός: Σε δύσκολη θέση ο Βιτόρια - Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του

Η ντροπιαστική ήττα απ' την Κηφισιά το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στο «Πανθεσσαλικό» και η νέα απολύτως αποκαρδιωτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, φαίνεται πως φέρνει πλέον άμεσες εξελίξεις, σε πρώτη φάση στο θέμα του προπονητή, καθώς τελειώνει πλέον η... άμμος στην κλεψύδρα για τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πλέον σε πολύ δεινή θέση, μετά τη νέα μεγάλη «γκέλα» του Παναθηναϊκού στην Stoiximan Super League, που τον έχει φέρει με το... καλησπέρα της σεζόν να βλέπει με τα... κιάλια τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Και κυρίως να μην «πείθει» πως έχει την προοπτική με αυτά τα δεδομένα για να «γυρίσει» τα δεδομένα.

Ο 55χρονος τεχνικός έχει χάσει πλέον τα στηρίγματά του εντός της ομάδας και φαίνεται μάλλον απίθανο να έχει άλλα «κανονάκια». Σαφώς και πιστώνεται την παρουσία των «πράσινων» στα ευρώ-προκριματικά και την είσοδο του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League μέσα από μία πολύ δύσκολη διαδικασία. Όμως απ' την άλλη είναι ξεκάθαρο πως η εικόνα και κυρίως η νοοτροπία που έβγαλε η ομάδα στην εκκίνησή της στο πρωτάθλημα, ήταν κάκιστη κι αυτό δεν φαίνεται πως μπορεί να ανατραπεί με την υπάρχουσα κατάσταση.

Είναι πολύ πιθανό ακόμη κι εντός της ημέρας να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, με τον Βιτόρια να οδηγείται προς την πόρτα της εξόδου, πολύ πριν το κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής (14/9) έχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις εντός του Παναθηναϊκού για το θέμα του προπονητή, με τους «πράσινους» (μολονότι δεν βγαίνει το... παραμικρό απ' την «πράσινη» ΠΑΕ) να ψάχνουν την επόμενη λύση.