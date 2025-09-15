Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Μετά την εκτός έδρας ήττα «σοκ» από την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας τον Οκτώβριο του 2024, αποχωρεί μετά από σχεδόν έντεκα μήνες, αφήνοντας πίσω του ένα ρεκόρ 23 νικών, 9 ισοπαλιών και 11 ηττών σε 43 αγώνες.

Ο Βιτόρια είχε διαδεχθεί τον Ντιέγκο Αλόνσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε τους πράσινους στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και στην εξασφάλιση εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο καθώς η ομάδα αποκλείστηκε από τη Ρέιντζερς στο Champions League και παρουσίασε κακή εικόνα στο πρωτάθλημα, με ισοπαλία κόντρα στον Λεβαδειακό και ήττα από την Κηφισιά.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του». Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το «τριφύλλι» το οποίο βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή.