Μετά τον Γιοβάνοβιτς το... χάος: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή για 5η φορά σε δύο χρόνια

Η δεύτερη διαδοχική «γκέλα» στη Stoiximan Super League για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά απέναντι στην Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο (3-2), αποτέλεσε και το τελευταίο παιχνίδι του Ρουί Βιτόρια στον «πράσινο» πάγκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έπειτα από 11 μήνες στο «τιμόνι» του τριφυλλιού έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα, αφήνοντας πίσω του ένα ρεκόρ 23 νικών, 9 ισοπαλιών και 11 ηττών σε 43 αγώνες.

Η θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό μοιάζει πια περισσότερο με... ηλεκτρική καρέκλα, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2023 όταν και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο νυν προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουν περάσει από την συγκεκριμένη θέση τέσσερεις τεχνικοί, ενώ πλέον οδηγούμαστε στον πέμπτο!

Φατίχ Τερίμ ο... πρώτος

Η αρχή έγινε στις 26 Δεκεμβρίου του 2023. Τότε, η διοίκηση του Παναθηναϊκού θεωρώντας πως ο Σέρβος τεχνικός είχε κλείσει τον κύκλο του στην ομάδα και δεν ήταν ικανός να φέρει το πρωτάθλημα στο «τριφύλλι», επέλεξε τον Τούρκο (με σπουδαίο βιογραφικό) Φατίχ Τερίμ, για να πετύχει τον μεγάλο στόχο της ομάδας: την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πέντε μήνες αργότερα και έπειτα από μερικές απογοητευτικές εμφανίσεις (με αποκορύφωμα την βαριά ήττα με 4-1 από τον ΠΑΟΚ) σε διαδοχικά ντέρμπι, ο Τερίμ αποχώρησε από την ομάδα, αφήνοντας... αιχμές για τα πλάνα του ίδιου και του συλλόγου τα οποία δεν ταυτίζονταν. «Ο πρόεδρος Αλαφούζος και εγώ συναντηθήκαμε και αξιολογήσαμε την κατάσταση μαζί, στην οποία είδαμε ότι τα πλάνα μας για τη σεζόν 2024/25 δεν ήταν ταυτισμένα. Σαν αποτέλεσμα της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι η επαγγελματική μας σχέση δεν θα συνεχιστεί», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ο Τούρκος τεχνικός.

Σε 26 αγώνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Τερίμ μέτρησε 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες, παρουσιάζοντας (στο μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του) ένα σύνολο χωρίς συγκεκριμένες αρχές εντός του αγωνιστικού χώρου, γνωρίζοντας βαριές ήττες απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους» του πρωταθλήματος.

Ο Κυπελλούχος (αλλά υπηρεσιακός) Κόντης

Την σκυτάλη της τεχνικής ηγεσίας ανέλαβε ο... γνώριμος τότε Χρήστος Κόντης, ο οποίος μέχρι τον Δεκέμβρη και τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε έναν εκ των βασικών βοηθών του Ιβαν Γιοβάνοβιτς στα 2.5 χρόνια του στον Παναθηναϊκό. Ο Κόντης επέστρεψε στην ομάδα για μια πραγματική... guest εμφάνιση, έχοντας μπροστά του τότε ένα ντέρμπι «αιωνίων» και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη, τα οποία εν ολίγης θα έκριναν αν οι «πράσινοι» θα έπαιζαν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

Eurokinissi

Ο 49χρονος (τότε) προπονητής, που είχε μόλις καταφέρει να κρατήσει στην κατηγορία τον Βόλο στην πρώτη του δουλεία ως πρώτος προπονητής, κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η αποχώρηση του από την ομάδα όμως ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη. Ο απολογισμός του: 1 νίκη, 1 ισοπαλία και ένα Κύπελλο Ελλάδας σε μόλις δύο αναμετρήσεις.

Το... αποτυχημένο πείραμα αλλαγής μοντέλου με Αλόνσο

Το καλοκαίρι του 2024 οι άνθρωποι της πράσινης ΠΑΕ και ο τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου ανακοινώνουν την πρόσληψη του Ντιέγκο Αλόνσο, σηματοδοτώντας παράλληλα την «αλλαγή» στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας. Ο Ουρουγουανός τεχνικός τόνισε αρκετές φορές στην παρουσίαση του πως τα στοιχεία που ήθελε να έχει η ομάδα του ήταν η πίεση ψηλά, το κάθετο παιχνίδι και η ένταση.

Στις 29 του Οκτώβρη και έπειτα από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη (13 βαθμοί σε 9 αγώνες στη Stoiximan Super League!) ο Αλόνσο αποχωρεί από το «τριφύλλι», χωρίς να έχει παρουσιάσει καμία αγωνιστική βελτίωση και με μοναδικό «άσυλο» την πρόκριση στη League Phase απέναντι στη Λανς.

Την ίδια μέρα, ο Παναθηναϊκός γνωστοποιεί πως τα «ινία» της ομάδας αναλαμβάνει ο Ρουί Βιτόρια, με την κατάληξη (και) σε αυτή την περίπτωση να είναι παρόμοια με αυτή των προκατόχων του.

Και η «κατάρα» συνεχίζεται...

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί το τέταρτο προπονητή που απομακρύνεται μέσα σε διάστημα 21 μηνών από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, στην περίπτωση του Βιτόρια οι «πράσινοι» κατάφεραν να... σπάσουν ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ, καθώς πρόκειται για τοπιο σύντομο (ημερολογιακά) «διαζύγιο» με προπονητή τα τελευταία 35 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς την ίδια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, ο Παναθηναϊκός είχε αποχωριστεί και τον Χάνσε Μπάκε, με τις δύο περιπτώσεις να αποτελούν τις πιο πρόωρες λύσεις συνεργασίας των τελευταίων δεκαετιών.

Η απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους φίλους του συλλόγου, με πολλούς μάλιστα να διαφωνούν μέχρι και σήμερα με την απόφαση της διοίκησης να διώξει τον Σέρβο τεχνικό απροειδοποίητα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα η θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό φαίνεται να έχει... ημερομηνία λήξης, την στιγμή που άπαντες περιμένουν να δουν τον 5ο τεχνικό που θα καθίσει στον πάγκο του συλλόγου, πριν καλά καλά συμπληρώσουμε δύο χρόνια...