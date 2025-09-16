Παναθηναϊκός: Ο Χρήστος Κόντης υπηρεσιακός προπονητής στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του Παναθηναϊκού μετά τη λύση συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια. Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει πρώτα στον πάγκο για την αναμέτρηση Κυπέλλου με την Athens Kallithea την Τετάρτη (17/09) και στη συνέχεια στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21/09) απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή του 50χρονου τεχνικού στον πάγκο δεν είναι τυχαία. Υπήρξε βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στο φινάλε της σεζόν 2023/24 είχε αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής για δύο αγώνες, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδας. Παράλληλα, έχει διατελέσει υπηρεσιακός στον Ολυμπιακό την περίοδο 2017/18 για πέντε παιχνίδια και έχει καθίσει επίσης στους πάγκους του Βόλου, της Χάτα και της Αλ Φάιχα.

Η εμπειρία του Χρήστου Κόντη από την προηγούμενη θητεία του ως υπηρεσιακός προπονητής δείχνει ότι γνωρίζει καλά τον τρόπο διαχείρισης ομάδων υπό πίεση, ενώ η γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου και η συνεργασία του με έμπειρους προπονητές τον καθιστούν ιδανική επιλογή για την τρέχουσα κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Παρά τη προσωρινή φύση της θέσης, η ομάδα θα στηριχθεί στην ικανότητά του, προκειμένου να προετοιμάσει σωστά τους παίκτες για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

Η πρόκληση είναι διπλή: όχι μόνο να διαχειριστεί ένα ντέρμπι υψηλής έντασης με τον Ολυμπιακό, αλλά και να επιδείξει σταθερότητα σε μια ομάδα που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο άμεσο μέλλον, ο Κόντης καλείται να συνδυάσει την εμπειρία του, την τεχνική γνώση και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, με σκοπό να διατηρήσει την ομάδα σε τροχιά ανταγωνισμού και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των παικτών ενόψει των επόμενων σημαντικών αναμετρήσεων.