Ανακοίνωση παικτών Παναθηναϊκού: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε»

Μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στην σεζόν και το ελληνικό πρωτάθλημα, με μόλις έναν βαθμό σε δύο αναμετρήσεις απέναντι σε Λεβαδειακό και Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν και στο «τριφύλλι» ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, έχοντας ξεκινήσει επαφές με υποψήφιους αντικαταστάτες του Πορτογάλου. Πάντως, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για την εικόνα που έχουν παρουσιάσει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τονίζοντας πως η σεζόν βρίσκεται ακόμα στην αρχή της και παρακαλούν τους φίλους της ομάδας να είναι στο πλευρό τους.

Αναλυτικά η δήλωση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.



Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Πηγή: Athletiko.gr