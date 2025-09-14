Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2: Τετέι και... Λέτο μάδησαν το «τριφύλλι» με ανατροπή στην ανατροπή

Η Κηφισιά πήρε τεράστιο τρίποντο στη 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, πετυχαίνοντας μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Ανδρέα Τεττέη, όμως οι «πράσινοι» απάντησαν με δύο τέρματα του Κάρολ Σφιντέρσκι και πήραν το προβάδισμα. Στο φινάλε όμως το σκηνικό γύρισε ξανά, με τον Παντελίδη ,μετά από ενέργεια του Τεττέη, να ισοφαρίζει και τον Ούγκο Σόουζα στις καθυστερήσεις να χαρίζει στην ομάδα των βορείων προαστίων μια απίθανη νίκη με 3-2. Χωρίς νίκη παραμένει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα μετά από δύο ματς.

Το ματς

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στα πρώτα λεπτά και έπιασε στον ύπνο τον Παναθηναίκό στο πρωτο δεκάλεπτο με μία μεγάλη ευκαιρία και ένα γκολ.Ο Τεττέη στο 5' με εντυπωσιακή προσποίηση άφησε πίσω του τον Τουμπά, γύρισε επικίνδυνα προς τον Πόμπο αλλά ο τελευταίος αστόχησε με προβολή από κοντά. Στο 7' όμως ο ίδιος ο Τεττέη σκόραρε, ο Βιγιαφάνιες έδωσε την πάσα, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά από κόντρα στον Κυριακόπουλο και ο Τεττέη πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0. Στο 12' ο Τζούρισιτς έπεσε μέσα στην περιοχή ζητώντας πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σιμόν, με τον VAR (Φωτιάς) να καλεί τον Κατοίκο να ελέγξει τη φάση και τελικά στο 14' να καταλογίζεται πέναλτι , το οποίο ο Σφιντέρσκι εκτέλεσε εύστοχα στο 15' για το 1-1 (πρώτο του γκολ φέτος). Στο 17' ο Κυριακόπουλος ανέβηκε από αριστερά και γύρισε προς τον Μάντσίνι, ο οποίος τελείωσε πρόχειρα με μία επαφή πάνω από το οριζόντιο. Ξεχώρισε ο Τζούρισιτς, που συμμετείχε σε κάθε καλή επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος. Το 1-1 που διαμορφώθηκε από το πρώτο τέταρτο του ματς, ήταν και το σκορ της ανάπαυλας.



Στο 53' ο Παναθηναϊκός γύρισε το ματς σε 1-2, μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου ο Ραμίρεζ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα και ο Σφιντέρσκι τελείωσε σε άδεια εστία, εκμεταλλευόμενος την την «γκαφα» του κίπερ της Κηφισιάς. Η Κηφισιά εμφάνισε αρκετά λάθη στο δεύτερο μέρος παρόλα αυτά στο 79' ήρθε η απάντηση, ο Παντελίδης έκανε το 2-2 μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Τεττέη (ο οποίος να θυμίσουμε ότι ήταν μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, αλλά οι «πράσινοι» κατέληξαν στον Πάντοβιτς) , που τσίμπησε τη μπάλα από τον Πάλμερ-Μπράουν, ξεπέρασε τον Τσιριβέγια και έδωσε την ασίστ κι το παιχνίδι μετατράπηκε και πάλι σε θρίλερ. Τελευταία πράξη στο 90+4', όταν ο Τεττέη ξαναδημιούργησε την ευκαιρία και ο Σόουζα έγραψε το 3-2 που έμελλε να είναι το τελικό.



Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (69’ Εμπό), Ρούμπεν Πέρεθ (69’ Ντίας), Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Παντελίδης (82’ Πέτκοφ), Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (66’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Ντέσερς).