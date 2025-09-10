Παναθηναϊκός: Με κόσμο στο πλευρό του στο Πανθεσσαλικό απέναντι στη Κηφισιά

Την υποστήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Κηφισιά (14/9, 18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο».

Στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στον Βόλο, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν 500 εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι η Κηφισιά πρότεινε να τους παραχωρηθεί μεγαλύτερος αριθμός. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την πρόθεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ελέγξει καλύτερα την κατάσταση στις εξέδρες, αποφεύγοντας τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 21 Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι ορίστηκε μόλις την Τρίτη (9/9) από τη Super League να διεξαχθεί στο «Πανθεσσαλικό», καθώς η Κηφισιά δεν έχει βρει ακόμη μόνιμη λύση στο γηπεδικό της ζήτημα, με το «AEL FC Arena» να έχει πέσει επίσης στο τραπέζι.