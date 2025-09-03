Παναθηναϊκός: «Έριξε» κατά 3,5 έτη τον μέσο όρο του ρόστερ του σε ένα καλοκαίρι

Εκτός απ’ την ποιοτική αναβάθμιση, την καλύτερη αγωνιστική ισορροπία με δύο παίκτες ανά θέση και την οικονομική σταθεροποίηση λόγω του Cost Control, ο Παναθηναϊκός είχε βάλει στο τραπέζι κι άλλη μία πολύ βασική παράμετρο στον μεταγραφικό σχεδιασμό που «έτρεξε» στο εφετινό, θερινό, μεταγραφικό «παράθυρο»: Να ρίξει κατά πολύ το μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ του, καθώς όπως είχε διαπιστωθεί στο φίνις της περσινής σεζόν και στις συζητήσεις που έκαναν ο Ρουί Βιτόρια με τον Γιάννη Παπαδημητρίου και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, οι «πράσινοι» ήταν μία ομάδα αρκετά «γερασμένη», με πολύ χαμηλές εντάσεις στο παιχνίδι της και μικρές αγωνιστικές αντοχές.

Πέρα απ’ τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ο στόχος που τέθηκε απ’ τους «πράσινους» ανά θέση, ήταν να μην ξεπερνούν τα νέα αποκτήματα το ηλικιακό όριο των 27-28 ετών, πλην μικρών εξαιρέσεων που δεν θα ανέβαιναν πολύ περισσότερο απ’ το όριο των 29 με 30 ετών. Και το πέτυχαν.

Μέσα από μία πολύ δύσκολη κι έντονη διαδικασία, αλλά η αλήθεια είναι πως το πέτυχαν σε απόλυτο βαθμό, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει αισθητά το μέσο όρο ηλικίας του το εφετινό καλοκαίρι μέσα απ’ τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν στη θέση εκείνων που έφυγαν ως ελεύθεροι ή πωλήθηκαν.



